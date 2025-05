Calciomercato Lazio News: torna l’interesse per Jacopo Fazzini

Con il futuro dei biancocelesti ancora da definire nelle prossime due partite di campionato contro Inter, a caccia di punti per scavalcare il Napoli al primo posto, e contro il Lecce, che cercherà a tutti i costi di salvarsi, il calciomercato Lazio si sta già muovendo per trovare giocatori che possano sostituire i probabili partenti in estate o per aggiungere giocatori di talento per puntare alla qualificazione in Champions League. Fabbiani e la dirigenza biancoceleste è quindi tornata all’assalto di un giocatore a lungo seguito nel mercato invernale insieme ad uno delle sorprese della stagione.

Il giocatore su cui la Lazio farà all-in nel prossimo calciomercato estivo è Jacopo Fazzini, centrocampista italiano classe 2003 dell’Empoli che con i suoi gol sta portando i toscani verso la salvezza, in 18 presenze stagionali ha realizzato solo 3 gol ma ognuno di questi è arrivato in momenti molto pesanti della stagione. Il suo calore si aggira intorno ai 10 milioni di euro e con un’offerta di 15 milioni la Lazio potrebbe assicurarsi le prestazioni del centrocampista che potrebbe essere impiegato sia davanti alla difesa al posto di Guendouzi o Rovella o dietro all’attaccante.

Calciomercato Lazio News: Nadir Zortea per la fascia sinistra

Il secondo colpo del calciomercato Lazio invece sarebbe strettamente legato alla cessione di uno dei titolari di questa stagione, Nuno Tavares, che interessa molto alla Juventus e che per la giusta cifra Lotito e la dirigenza biancoceleste lascerebbero partire nonostante l’ottima annata da 8 assist in 21 partite. Il suo sostituto sarebbe Nadir Zortea, venticinquenne terzino o esterno che può giocare sia a destra che a sinistra di proprietà del Cagliari, quest’anno si è messo in mostra con 6 gol e 1 assist in 33 partite e attirato l’interesse di diverse squadre tra cui il Napoli.

La possibile cessione di Castellanos poi ha portato la dirigenza del calciomercato Lazio a muoversi alla ricerca di qualche possibile sostituto dell’argentino, la ricerca sembra aver portato in Inghilterra, in particolare al Millwall dove gioca un calciatore serbo nato nel 2004 che ha realizzato 12 gol in 37 partite in questa edizione della Championship, Mihailo Ivanovic. La cifra che chiede la squadra inglese è di 5 milioni, quasi il doppio rispetto al valore del calciatore vista la sua giovane età e la sua capacità realizzativa, messa in mostra in questa prima stagione inglese.