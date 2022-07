CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Acerbi vuole partire e Sarri si terrebbe Milinkovic-Savic

Calciomercato Lazio news, Francesco Acerbi sempre pronto a partire

La Lazio è impegnata su più fronti in questa fase della sessione estiva di calciomercato. Sul piano delle uscite, rimane in bilico la posizione di Francesco Acerbi, difensore con un contratto valido fino al giugno del 2025 ma che avrebbe ormai intenzione di salutare definitivamente i biancocelesti anche dopo alcuni attacchi verbali nei suoi confronti da parte degli ultras laziali. Il centrale, secondo le indiscrezioni, starebbe dunque spingendo per dire addio a Formello e sposare la causa di un altro club.

Stando ai rumors, sulle tracce del trentaquattrenne Campione d’Europa in carica con la Nazionale italiana si registra la presenza di alcune importanti squadre del nostro campionato come l’Inter, che ha perso a parametro zero Andrea Ranocchia e non ha acquistato Bremer dal Torino essendo rimasto in nerazzurro anche Milan Skriniar, il Milan, che ha dovuto rinunciare al nuovo giocatore della Lazio Alessio Romagnoli, ed il Napoli, che ha ceduto Kalidou Koulibaly al Chelsea.

Calciomercato Lazio news, Sarri non vorrebbe rimanere senza Milinkovic

Così come succede anche ad altre big della Serie A, pure in casa Lazio bisogna guardarsi le spalle dagli assalti degli altri grandi club europei nei confronti dei propri campioni. Nello specifico, il parton Lotito sarebbe ben lieto di ricevere offerte per Sergej Milinkovic-Savic, valutato intorno ai 70 milioni di euro dal presidente. Al momento non si registrano proposte concrete per il serbo, accostato a Manchester United, Arsenal e Newcastle, senza dimenticare che il tecnico Sarri vorrebbe poter puntare ancora su di lui, senza quindi rischiare di perderlo durante la preparazione della prossima stagione.

