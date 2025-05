CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, ROMAGNOLI AI SALUTI DA UNA SETTIMANA

Il calciomercato Lazio è senza dubbio in fermento in questi ultimi giorni del mese di maggio per diversi aspetti. Il nodo principale da sciogliere riguarda la scelta dell’allenatore per la prossima stagione visto che nella giornata odierna è atteso l’incontro e l’annuncio riguardanti la separazione tra i biancocelesti ed il tecnico Marco Baroni. Sulle pagine de Il Messaggero, il direttore sportivo laziale Angelo Fabiani ha anche già sottolineato che l’ex guida dell’Hellas Verona è prossimo a lasciare Formello per decisione dello stesso ed il nome che potrebbe fare al caso del patron Lotito è quello di Maurizio Sarri.

Calciomercato Milan News/ Ufficiale Massimiliano Allegri allenatore, ecco il comunicato (30 maggio 2025)

L’allenatore toscano, che aveva dato le dimissioni a marzo 2024, sembra infatti molto vicino a sedersi nuovamente sulla panchina dei capitolini percependo 3 milioni di euro a stagione fino al 2027. Intanto però la Lazio si sta preparando a salutare Alessio Romagnoli, il quale ha anche indossato la fascia di capitano a partire dallo scorso novembre. Senza la garanzia di giocare le coppe europee, vista la mancata qualificazione del club all’ultima giornata di campionato, il difensore ex Milan è orientato a vivere una nuova avventura altrove e per il suo cartellino, a fronte del contratto valido per altri due anni, la richiesta è di 10 milioni di euro. Il futuro del trentenne dovrebbe essere in Inghilterra o nel campionato saudita.

Calciomercato Milan News/ Il City preme per Reijnders, in due per sostituire Theo Hernandez (30 maggio 2025)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, ANCHE IL MILAN SU FIRPO

L’imminente addio di Romagnoli spinge il calciomercato Lazio verso l’acquisto di almeno un nuovo difensore su cui contare nella prossima annata calcistica. Le indiscrezioni più recenti indicano Junior Firpo come possibile candidato per questo ruolo sebbene la concorrenza per aggiudicarselo non manchi di certo. Il ventottenne domenicano è in scadenza di contratto con il Leeds United alla fine del mese di giugno e potrebbe lasciare gli inglesi dopo aver conquistato la promozione in Premier League ottenendo il primo posto in Championship.

Calciomercato Inter News/ Duello col Napoli per Beukema, lo United è interessato a Bisseck (30 maggio 2025)

Sulle tracce di Firpo si registra tuttavia anche la presenza di un altro importante club italiano, ovvero il Milan. Il terzino sinistro classe 1996 farebbe molto comodo ai rossoneri specialmente nel caso in cui dovesse concretizzarsi la partenza di Theo Hernandez. Il rendimento di Firpo con i bianchi è stato determinante nella stagione appena conclusa segnando quattro reti e sfornando ben dieci assist vincenti in trentacinque apparizioni complessive distribuite fra le tre competizioni disputate.