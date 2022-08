CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Anche il Milan su Ilic e Luis Alberto può restare

Calciomercato Lazio news, concorrenza del Milan per Ilic del Verona

La Lazio ha già speso parecchio in questa finestra estiva di calciomercato ma la ricerca di nuovi innesti sembra tutt’altro che conclusa. I biancocelesti continuano infatti a seguire con grande attenzione Ivan Ilic dell’Hellas Verona con cui, secondo le indiscrezioni più recenti emerse negli ultimi giorni, il club capitolino avrebbe già raggiunto un’intesa di massima per il trasferimento del calciatore classe 2001.

I laziali dovrebbero versare circa 15 milioni di euro per il cartellino del ventunenne per il quale però mancherebbe ancora la quadra in merito a durata del contratto e stipendio annuale. Inoltre, sulle tracce di Ilic si registra pure la presenza di un’altra società italiana come il Milan: i rossoneri hanno bisogno di un nuovo centrocampista, specialmente se dovesse partire Bakayoko, e stanno cercando giocatori giovani con le caratteristiche di Ivan Ilic.

Calciomercato Lazio news, niente Siviglia per Luis Alberto

Il denaro per l’acquisto di Ivan Ilic in questa sessione di calciomercato estivo sembrava dovesse arrivare dalla cessione di Luis Alberto al Siviglia. Lo spagnolo ha da tempo espresso la volontà di lasciare i biancocelesti per tornare a vestire la maglia dei biancorossi che però nelle scorse ore hanno ufficializzato il tesseramento dello svincolato Isco. Respinte offerte da 18 milioni di euro, il patron Lotito ragiona con i suoi collaboratori per trovare una sistemazione a Luis Alberto.

