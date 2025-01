Calciomercato Lazio News: Loum Tchaouna possibile partente

Il calciomercato Lazio continua ad essere alla ricerca di almeno due giocatori da poter aggiungere alla rosa a disposizione di Marco Baroni per continuare la corsa verso una posiziona europea e soprattutto quella verso una posizione in Champions League nella prossima stagione, i ruoli che il direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani vorrebbe migliorare sono quello del centrocampo e della difesa dove principalmente per gli infortuni di Vecino e di Patric il tecnico ha richiesto un intervento dal mercato. Per assicurarsi però le operazioni in entrata c’è bisogno che qualcuno esca, non obbligatoriamente a titolo definitivo ma anche solo per liberarsi di un ingaggio.

Negli ultimi giorni un nuovo nome è finito nella lista dei cedibili con una società italiana interessata e che sarebbe disposta a prendere il giocatore in prestito fino a fine anno pur di averlo in rosa e per sopperire ad un infortunio e ad una possibile partenza. Si parla di Loum Tchaouna su cui ci sarebbe il Bologna che deve rispondere all’infortunio di Orsolini e alle possibili partenze di Ndoye verso Napoli e/o Iling Junior, l’esterno francese in questa prima metà di stagione ha giocato 23 partite in tutte le competizioni nelle quali ha realizzato 2 gol e 1 assist. L’altro possibile partente è Gaetano Castrovilli per cui però è più difficile l’operazione in quanto la Lazio vorrebbe liberarsene a titolo definitivo ma deve scontrarsi con la volontà del giocatore e il poco interesse della Serie A sul centrocampista

Calciomercato Lazio News: Aaron Anselmino e Ivan Ilic obiettivi concreti

Il calciomercato Lazio si muove poi in entrata dove ha individuato due nuovi obiettivi per i ruoli di cui è alla ricerca, il difesa il nuovo nome è quello di Aaron Anselmino, difensore centrale argentino classe 2005 di proprietà del Chelsea che ha anticipato il suo arrivo dal Boca Juniors in questi mesi per via di numerosi infortuni in quel ruolo ma che non lo ha mai schierato. Dopo essere sfumato l’arrivo di Renato Veiga la Lazio vuole riaprire i colloqui con i blues per convincerli a lasciare il giovane in prestito secco con la promessa di fargli fare esperienza nel calcio europeo e di impiegarlo con continuità, è impossibile però che venga concesso il diritto o l’obbligo di riscatto.

L’altro giocatore nuovo obiettivo della Lazio è Ivan Ilic, centrocampista serbo classe 2001 del Torino, con cui quest’anno ha giocato 12 partite in cui ha trovato anche 1 gol, e che sembra destinato a partire da questa estate, i granata avevano accettato un’offerta da 15 milioni dallo Spartak Mosca ma sembra che il giocatore non avesse intenzione di trasferirsi in Russia. Lo scoglio che la Lazio dovrebbe superare però è la diversa operazione che dovrebbe compiere visto che il Torino chiede la cessione a titolo definitivo per una cifra intorno ai 15 milioni che avevano offerto dalla Russia.