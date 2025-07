Calciomercato Lazio News: l'ex difensore del Milan piace parecchio ai biancocelesti. In stallo il prolungamento di contratto del capitano (2 luglio 2025)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, SIMIC NEL MIRINO

Il calciomercato Lazio ha messo a referto una cessione importante in questo periodo difficile per i biancocelesti. Tchaouna infatti è stato venduto direzione Burnley per 15 milioni e 250 mila euro con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

La Lazio infatti deve “combattere” contro l’indice di liquidità che ha irrimediabilmente complicato la questione calciomercato. Ora i capitolini dovranno continuare a cedere, in modo tale da accumulare sempre più utile per poi reinvestire in entrata.

Un nome che nel mentre Fabiani ha già messo sul taccuino è quello di Jan Carlo Simic, difensore centrale dell’Anderlecht con un passato al Milan. Per riportare il classe 2005 servirà un investimento tra i i 10 e i 15 milioni di euro.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, ROMAGNOLI VA VIA?

Il calciomercato Lazio sta cercando di trovare una soluzione per Alessio Romangoli. Il prolungamento di contratto del difensore sembrava cosa fatta fino a qualche tempo fa, ma ora la situazione potrebbe clamorosamente cambiare. Sull’ex Roma e Milan ci sarebbe infatti sia squadra dell’Arabia Saudita sia del Qatar che potrebbero tentare il baluardo difensivo dei biancocelesti grazie ad un ingaggio altissimo, ben distante dagli standard della Lazio e della Serie A.

Per quanto riguarda le altre cessioni, Nicolò Rovella resta sempre nel mirino dell’Inter che sta cercando un sostituto di Hakan Calhanoglu. Per ora il regista vuole restare nella Capitale, ma in ogni caso la pista rimane calda.