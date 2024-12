CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, SGAMBETTO ALLA ROMA?

Il calciomercato Lazio a gennaio potrebbe accendersi con il nome a sorpresa di un ex giallorosso. Benjamin Tahirovic potrebbe fare il suo ritorno in Italia, ma non con la maglia della Roma, bensì con quella dei rivali cittadini della Lazio. Il giovane centrocampista bosniaco, classe 2003, è un volto noto ai tifosi giallorossi: pupillo di José Mourinho, aveva esordito in Serie A il 13 novembre 2022 contro il Torino, collezionando complessivamente 12 presenze nella stagione 2022/23.

Nell’estate del 2023, Tahirovic era stato ceduto all’Ajax per 7,5 milioni di euro, ma l’avventura nei Paesi Bassi non è stata all’altezza delle aspettative. Con la maglia dei lancieri ha totalizzato 26 presenze, impreziosite da 2 gol e 4 assist, ma il feeling con il tecnico Francesco Farioli non è mai sbocciato. Durante la stagione 2024/25, Tahirovic è stato impiegato in sole due occasioni: una in Champions League contro la Stella Rossa e una in Eredivisie contro il Willem II.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS: TAHIROVIC PUÒ FARE AL CASO DI BARONI…

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Lazio si è mostrata particolarmente interessata al giocatore. La squadra di Marco Baroni potrebbe offrirgli una seconda chance in Serie A, trasformando un ex rivale in un rinforzo per il centrocampo biancazzurro. Non è un mistero come la Lazio sia alla ricerca di un rinforzo per la zona mediana: Castrovilli non ha per ora ingranato e il tecnico ha per ora adattato Dele-Bashiru per avere un elemento da affiancare a Rovella, Guendouzi e Vecino.

La Lazio, però, non è l’unico club sulle tracce di Tahirovic. In Serie A, anche la Fiorentina (per forza maggiore alle prese con l’assenza di Edoardo Bove) sta valutando il profilo del giovane bosniaco, così come il Monza, che nelle ultime settimane ha mostrato un certo interesse. Non mancano neppure le opzioni estere: il PAOK Salonicco e il Celtic stanno monitorando attentamente la situazione ma con il supporto del Reset Group di Davide Lippi, nuovo agente del giocatore, Tahirovic potrebbe essere accontentato e tornare a Roma, seppur sull’altra sponda del Tevere.

