Il calciomercato Lazio ancora deve cominciare ma la società ha promesso tanti cambiamenti al neo allenatore Maurizio Sarri. Ecco le ultime.

Calciomercato Lazio, Sarri chiede rinforzi

Il calciomercato Lazio ancora deve cominciare davvero ma la società vuole cambiare molto e accontentare cosi le richieste dell’allenatore biancoceleste Maurizio Sarri. Ci sono tanti cambiamenti all’orizzonte e in particolare potrebbero esserci rinforzi all’interno del club sia a centrocampo che in attacco.

In attacco il club è a caccia di rinforzi importanti e in particolare l’allenatore toscano vorrebbe una punta di riferimento, un nome che possa dare il ricambio o possa direttamente sostituire almeno uno tra Castellanos e Dia. Il club capitolino però necessita di vendere e solo dopo può intervenire davvero sul mercato.

Nelle ultime ore come confermato da Tmw il club biancoceleste ha conosciuto l’interesse del Cagliari per l’esterno Mattia Cancellieri. Il Parma non ha riscattato l’esterno offensivo ed ora lui è tornato a Roma ma a meno di clamorosi ribaltoni dovrebbe ripartire nuovamente ed il club sardo pensa seriamente al giocatore, occhio al prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato Lazio, un addio a sorpresa e una trattativa sfumata

Il Calciomercato Lazio vede prima le uscite e solo dopo si valuteranno i nomi in entrata e per questo oltre a Cancellieri occhio anche a Noslin, giocatore che piaceva a Baroni ma che non sembra essere ideale per il gioco di Sarri. A Noslin ci pensa appunto il Torino ma non solo in quanto sul giocatore c’è l’interesse di qualche club arabo.

Per il centrocampo sembra sfumare l’opzione Fazzini, giocatore accostato in passato ma ora vicinissimo alla Fiorentina. Intanto però occhio ai nomi in entrata e il desiderio numero uno di Sarri resta sempre Ruben Loftus Cheek, giocatore che il tecnico ha allenato – con ottimi risultati – ai tempi dell’esperienza al Chelsea. Ma ora può arrivare in biancoceleste.

Secondo alcune indiscrezioni il giocatore potrebbe prelevare l’inglese in prestito con diritto di riscatto anche se i rossoneri vorrebbero invece una cessione a titolo definitivo. Situazione simile anche in difesa dove la società è stata chiara con Sarri e servono prima le uscite e poi le entrate, su questo non transige.