Calciomercato Lazio news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Niente da fare per Szymanski 5 agosto 2025

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, PIU’ CANCELLIERI CHE NOSLIN

La squadra di Sarri non smette di avere problemi nel muoversi in entrata a causa del blocco del calciomercato Lazio. La società non ha ancora aggirato il problema posto dalla Covisoc e così a Formello si continua a lavorare con gli uomini già presenti in organico dopo la breve tournée vissuta in Turchia. I capitolini hanno comunque ottenuto buone indicazioni dalle sfide con Fenerbahce e Galatasaray.

Chi è riuscito a mettersi particolarmente in luce finora è senza dubbio Matteo Cancellieri, tornato dal prestito col Parma terminato con il raggiungimento della salvezza in Serie A per i ducali. Il romano ha offerto un buon rendimento sul terreno di gioco, arrivando così ad allontanare i rumors di mercato che lo volevano in partenza dalla Lazio.

Tuttavia, l’interesse espresso dall’Olympiacos nei confronti del ventitreenne non pare essere scemato del tutto. Gli oltri dieci milioni di euro che i greci potrebbero offrire fanno in ogni caso gola ai laziali che lo cederebbero più volentieri di Tijjani Noslin, almeno sul piano economico. Difficile appunto trovare offerte per l’olandese che siano congrue rispetto a quanto speso per aggiudicarselo un anno fa dall’Hellas Verona.

Per Noslin sono stati spesi 15 milioni in quella circostanza ed in queste ore il calciatore ha cambiato agenzia per quanto riguarda il suo entourage affidandosi alla Wasserman. La speranza dei dirigenti laziali sarebbe quella di ottenere proposte allettanti per lasciar partire il ventiseienne in questa sessione di calciomercato Lazio. Per Cancellieri invece si profila la permanenza nella Capitale se non sarà convinto a salutare così da andare a giocare per un’altra società che militi nel nostro campionato, come lui vorrebbe.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, NIENTE DA FARE PER SZYMANSKI

Nonostante le difficoltà riscontrate nella ricerca di nuovi acquisti per il calciomercato Lazio si continua a pensare al futuro e ad eventuali rinforzi da consegnare al tecnico Maurizio Sarri. Il toscano, che in conferenza stampa si è già mostrato ben consapevole di non poter contare su ulteriori elementi, prosegue il suo lavoro di ricostruzione della prima squadra che non disputerà le coppe europee nella prossima stagione. I dirigenti però si stanno muovendo anche per migliorarsi in futuro, magari nella sessione di gennaio.

Chi potrebbe fare al caso dei biancocelesti è Sebastian Szymanski, sotto contratto con il Fenerbahce fino a giugno del 2027. Proprio del polacco si sarebbe inoltre parlato in occasione dell’amichevole disputata con i gialloneri del tecnico Mourinho ricevendo tuttavia una risposta negativa in merito alla possibile cessione del giocatore. Valutato 15 milioni di euro, Szymanski nei due anni coi turchi ha siglato 20 reti e 28 assist in 108 presenze totali e del suo potenziale passaggio alla Lazio se ne riparlerà nella finestra invernale.