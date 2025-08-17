Calciomercato Lazio news: l'attaccante esterno, dopo le parentesi tra Empoli e Parma, è rientrato alla base con ottime aspettative (17 agosto 2025)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, CANCELLIERI CONFERMATO

Il calciomercato Lazio ha trovato il proprio acquisto in casa. Si tratta di Matteo Cancelleri, esterno offensivo che si è messo in mostra in questa preseason con un assist al bacio per Zaccagni contro il Galatasaray e una rete all Burnley.

Anche per via del mercato bloccato in entrata, la Lazio non vuole privarsi dei propri giocatori, a maggior ragione di Cancellieri che sembra aver convinto tutti in vista dell’imminente stagione, in particolare modo Maurizio Sarri.

DIRETTA/ Lazio Atromitos (risultato finale 2-0): Noslin sblocca, Pedro chiude! (amichevole, 16 agosto 2025)

L’ex Verona, arrivato ai biancocelesti nel 2022, ha disputato 20 partite nel 2022/2023 prima di passare in prestito all’Empoli e al Parma. Su di lui c’erano Cagliari e Torino quest’estate, ma la situazione ora è nettamente cambiata.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, INSIGNE (RI)VUOLE SARRI

Il calciomercato Lazio intanto aspetta Lorenzo Insigne. O forse è meglio il contrario dato che l’ex Napoli a deciso di rifiutare tutte le richieste pur di tornare a lavorare con Maurizio Sarri, suo tecnico ai tempi dei partenopei.

Calciomercato Lazio News/ Zaccagni e Castellanos non si muovono, seguito El Khannouss (16 agosto 2025)

Per farlo però dovrà aspettare il mercato invernale, proprio per il discorso sopracitato della sessione bloccata per l’indice di liquidità. Insigne è attualmente svincolato dopo aver concluso la sua esperienza con il Toronto in MLS.

Per la Lazio si avvicina anche l’inizio del campionato dopo le amichevoli contro Avellino, Fenerbahce, Galatasaray, Burnely e Atromitos. I biancocelesti debutteranno a Como il 24 agosto mentre faranno l’esordio in casa il 31 contro il Verona.