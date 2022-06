Calciomercato Lazio News/ Carnesecchi, stretta finale. Il vice sarà Luis Maximiano?

CALCIOMERCATO LAZIO: CARNESECCHI VICINO

Il calciomercato Lazio si muove in maniera concreta per Marco Carnesecchi. Titolare della nostra Under 21, protagonista della promozione in Serie A della Cremonese, il portiere è stato individuato come il titolare per la stagione 2022-2023 dalla società biancoceleste: farà formalmente ritorno all’Atalanta, ma è destinato a ripartire da Bergamo perché difficilmente il suo futuro sarà quello di riserva (Gian Piero Gasperini può contare su Juan Musso, che al netto del campanilismo resta un ottimo interprete del ruolo).

Calciomercato Napoli news/ Koulibaly rifiuta il rinnovo. Deulofeu, ballano 3 milioni

Si tratta dunque con la Dea: l’Atalanta resta ferma sulla richiesta di almeno 20 milioni di euro per il cartellino di Carnesecchi, la Lazio attualmente è arrivata a 12 milioni aggiungendone 3 di bonus. Le parti sono ancora abbastanza distanti, ma nemmeno troppo: la sensazione è che alla fine la volontà del giocatore di avere un ruolo da protagonista in Serie A ed Europa League, e il desiderio dell’Atalanta di monetizzare, avrà la meglio e così Carnesecchi avrà la possibilità di raggiungere Maurizio Sarri e iniziare la sua nuova carriera, che con la maglia della Lazio potrebbe prendere una bella svolta.

Calciomercato Milan news/ Nuovi contatti per Dybala. Thiaw o Esteve per la difesa

L’ALTERNATIVA: LUIS MAXIMIANO

Si pensa però anche all’alternativa: come detto per Marco Carnesecchi c’è ottimismo, tanto che il calciomercato Lazio sta già pensando anche alla sua riserva. La società vorrebbe avere un portiere affidabile anche come dodicesimo, una formula che ha caratterizzato le ultime stagioni; il profilo sarebbe stato individuato in Luis Maximiano. Classe ’99, era già stato offerto da Jorge Mendes, che è suo connazionale; non se ne era fatto nulla, ma ora il Granada è retrocesso in Segunda Division e Luis Maximiano, che ha giocato lì la sua prima stagione, potrebbe essere ceduto in prestito in attesa di scoprire quale sarà il futuro del club andaluso.

Calciomercato Monza news/ Candreva vicino, spunta anche Vida. Sfida al Toro per Sensi

Un’operazione che potrebbe andare in porto; Luis Maximiano, cresciuto nel florido settore giovanile dello Sporting Lisbona, è considerato un estremo difensore affidabile e che in un prossimo futuro potrebbe anche insidiare il posto di titolare della nazionale portoghese (ma qui Diogo Costa parte nettamente favorito), per adesso comunque vedremo se la Lazio riuscirà a condurre in porto le due operazioni sistemando così la questione legata ai due portieri per la prossima stagione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA