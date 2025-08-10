Calciomercato Lazio news: indiscrezioni ed ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Cancellieri non dovrebbe più partire (10 agosto 2025)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, LA SITUAZIONE DI CASTELLANOS

Il calciomercato estivo continua ad essere impraticabile per la Lazio anche dopo i rumors degli ultimi giorni. Alcune indiscrezioni evidenziavano che il patron Claudio Lotito sarebbe potuto intervenire attivando una fideiussione bancaria così da porre fine al blocco imposto dalla Covisoc ma questa notizia è stata prontamente smentita nelle ore successive.

Il tecnico Sarri è consapevole della strategia del club a questo proposito, non aspettandosi nuovi rinforzi, ed in casa biancoceleste si valuta di operare in entrata solamente grazie a qualche cessione importante. L’incasso di decine di milioni dalla partenza di uno o più elementi sarebbe dunque utile in questo senso e tra i possibili giocatori che potrebbero essere sacrificati ci dovrebbe essere il Taty Castellanos.

Il ventiseienne ha un contratto valido fino al 30 giugno del 2028 con la Lazio che preferirebbe in ogni caso continuare a puntare su di lui a meno che non riceva proposte degne di nota sul piano economico. La valutazione dei capitolini per il ventiseienne argentino dovrebbe essere non inferiore ai 35 milioni di euro ed al momento non ci sarebbero ancora state squadre che abbiano presentato offerte simili.

Secondo quanto emerso in questi giorni, come rivelato dal suo connazionale ed esperto di mercato Cesar Luis Merlo, Castellanos accetterebbe di buon grado di poter vivere un’esperienza altrove. Forse per colpa della mancata qualificazione alle coppe europee il classe 1998 starebbe ragionando sul prosieguo della sua carriera ma se vorrà realmente lasciare Formello la Lazio gli ha fatto sapere che dovrà farsi avanti una società capace di soddisfare la richiesta per il suo cartellino.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, CANCELLIERI NON SI MUOVE

La Lazio non può ancora operare come vorrebbe in questa sessione di calciomercato e perciò i dirigenti stanno cercando di capire bene su quali elementi puntare nel prossimo futuro. I biancocelesti devono anche presentare la lista per la Serie A ed in bilico ci sarebbero almeno due calciatori che potrebbero appunto non rientrare nell’elenco dei venticinque calciatori che disputeranno il campionato nella stagione 2025/2026.

Un giocatore che non dovrebbe essere tagliato e che non dovrebbe nemmeno più partire nonostante le voci di mercato che lo riguardavano è Matteo Cancellieri. Rientrato a Formello dopo il prestito con il Parma, dove ha conquistato la salvezza a fine anno, Cancellieri è stato elogiato dai compagni, come il capitano Zaccagni a margine dell’amichevole vinta contro il Burnley, ed ha scalato le gerarchie di mister Sarri che avrebbe appunto chiesto alla società di non cederlo. Sulle sue tracce si segnalava la forte presenza dell’Olympiacos ma ora il principale indizato a partire in quel ruolo potrebbe invece essere Noslin.