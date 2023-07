Calciomercato Lazio News/ Castellanos in ritiro venerdì, Immobile incedibile ma l’Arabia… (20 luglio 2023)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS: CASTELLANOS DISPONIBILE DOMANI

Finalmente il calciomercato Lazio può abbracciare Valentin Castellanos: il nuovo attaccante biancoceleste arriva dal New York City FC, ma nell’ultima stagione era nella Liga spagnola con la maglia del Girona, in prestito dal club della Grande Mela. Castellanos ha chiuso la Primera Division con 13 gol in 33 partite, mentre nelle due precedenti stagioni di Major League Soccer ha messo insieme 35 reti in 52 apparizioni. Diciamo allora che El Taty sa segnare, ma bisognerà valutarlo in un campionato tecnicamente (e soprattutto tatticamente) più tosto come quello italiano.

DIRETTA NAPOLI ANAUNE VAL DI NON/ Video streaming tv: ci sono dei precedenti (amichevole 20 luglio 2023)

Intanto l’operazione di calciomercato è chiusa da tempo, ma mancava il visto: le pratiche burocratiche sono state espletate e di conseguenza Valentin Castellanos dovrebbe raggiungere Tre Cime di Lavaredo entro domani, così da aggregarsi al ritiro della Lazio con Maurizio Sarri che lo aspetta a braccia aperte anche perché, come vedremo adesso, improvvisamente l’argentino potrebbe trovarsi a essere la prima punta titolare di una squadra che finalmente ha ritrovato la qualificazione in Champions League, e dunque dovrà anche onorare in un certo modo il doppio impegno provando a rimanere ad alto livello in entrambe le competizioni…

DIRETTA VERONA TOP 22 DILETTANTI/ Video streaming tv: precedente poco esaltante per l'Hellas (20 luglio 2023)

IMMOBILE VERSO L’ADDIO?

Appunto: nelle ultime ore il calciomercato Lazio deve anche registrare gli assalti della Saudi League nei confronti di Ciro Immobile. Narrare i fatti è complicato, perché Claudio Lotito ha sempre considerato Immobile come incedibile e la stessa società biancoceleste ha negato di essere mai stata in contatto con squadre dell’Arabia Saudita, che in Europa hanno già fatto incetta di calciatori e certamente non si fermeranno qui. Anche per Maurizio Sarri Immobile non si muove, ma a questo punto è chiaro che un ragionamento possa essere fatto.

Certamente da parte del calciatore, cui Al Shabah e Al Wheda offrono un contratto da 35 milioni di euro più bonus e potrebbe essere l’ultima grande occasione per monetizzare in carriera, togliendosi certo anche questa soddisfazione. Anche la Lazio deve valutare: Immobile è un classe ‘90e certamente ci sarebbe un bel tesoretto da reinvestire. Come detto quindi Valentin Castellanos potrebbe immediatamente diventare il titolare nella Lazio, in attesa che magari dal calciomercato estivo arrivi qualche giocatore che possa rappresentare il post-Immobile in tutto e per tutto, per quanto difficile possa essere.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE/ Le date della competizione, diretta gol live score (oggi 20 luglio 2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA