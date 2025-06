Il calciomercato Lazio sta trovando grosse difficoltà in questo momento. Il club biancoceleste è al lavoro per un'uscita importante, occhio anche a Gila.

Calciomercato Lazio, Lotito in guai seri

Il calciomercato Lazio vive un momento molto difficile con il club letteralmente bloccato ed in difficoltà sia in entrata che in uscita. A frenare la società di Lotito il famoso ormai indice di liquidità ed il club biancoceleste non può comprare senza cedere, specialmente per quel che riguarda i nomi importanti e quindi Sarri è in difficoltà.

Diretta/ Wydad Al Ain (risultato 1-2) video streaming tv: rimonta! (oggi 26 giugno)

L’allenatore di Figline chiede rinforzi, specialmente prima del ritiro ma al momento gli unici reali movimenti sono il controriscatto di Florian Mussolini dalla Juve Stabia e il rinnovo di Pedro, considerato molto importante sia per i tifosi che da parte dello staff tecnico. Ma Sarri chiede rinforzi e la Lazio si trova in una situazione inaspettata, nessuno immaginava un caos del genere.

Diretta/ Juventus Manchester City (risultato 1-3) video streaming tv: timbra anche Haaland! (26 giugno)

Nelle ultime ore si è parlato di un’offerta da 25 milioni del Como per Gila, ma il club biancoceleste chiede molto di più e per questo il club lariano ha virato con decisione su Malick Thiaw. Un mercato quindi ancora fermo e la società sta individuando quei giocatori che potrebbero partire in quanto non ideali per il gioco di Maurizio Sarri ed occhio alla rivoluzione in attacco.

Calciomercato Lazio, due cessioni e due arrivi nel reparto offensivo?

Il calciomercato Lazio potrebbe vedere interessanti novità in ogni reparto, rinforzi specialmente per quel che riguarda il reparto offensivo. Qui Sarri potrebbe far partire sia Dia che soprattutto Castellanos e proprio l’argentino viene visto come l’uomo che potrebbe far partire il mercato del club biancoceleste.

Risultati Mondiale Per Club2025, Classifica/ Juventus che soffre! Diretta gol live score (26 giugno)

La Lazio valuta Castellanos circa 30 milioni e sul giocatore ci sono in particolare Everton e West Ham, ma al momento sono arrivati solo sondaggi e la società attende con Sarri che ha già dato il via libera alla cessione. Eventualmente si può prendere in considerazione anche l’addio di Dia, il giocatore senegalese viene valutato circa 25 milioni di euro e può partire a queste cifre.

La Lazio in entrata attende, Sarri vorrebbe Oyarzabal della Real Sociedad ma è un affare molto complicato e il giocatore è molto legato ai colori del club basco. In alternativa occhio anche a Raspadori, giocatore però che il Napoli vorrebbe trattenere come jolly e che valuta comunque non meno di 25 milioni di euro. Oltre alla punta Sarri vuole un terzino ed un centrocampista centrale.