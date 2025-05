Calciomercato Lazio News: Valentin Castellanos potrebbe essere sacrificato

Qualsiasi sia la conclusione della stagione per i biancocelesti, la tifoseria e la società potranno essere contenti per ciò che Marco Baroni e i giocatori hanno messo in mostra dopo le numerose difficoltà vissute l’anno passato e un mercato estivo che non aveva scaldato la piazza e i suoi tifosi. Come però ci ha abituato Claudio Lotito nessuno sarà incedibile e con la giusta offerta anche molti dei giocatori più importanti potranno salutare per poi venire sostituiti da altri che, acquistati a cifre minori, potranno essere valorizzati dal tecnico per poi essere ceduti e aiutare la squadra a raggiungere l’Europa.

Il primo indiziato per salutare la Lazio in estate è Valentin, Taty, Castellanos, l’attaccante argentino in questa prima stagione da titolarissimo ha giocato 28 partite di Serie A segnando 10 gol e realizzando anche 3 assist e ha sempre stupito allenatore e tifosi per il suo lavoro senza palla e per la capacità di giocare con i compagni. Queste caratteristiche hanno portato diversi club inglesi e spagnoli a interessarsi ad un suo potenziale acquisto, dalla Premier League si sono affacciate l’Everton, il West Ham e il Nottingham Forest, mentre da La Liga hanno chiesto informazioni il Villarreal e il Real Betis.

Calciomercato Lazio News: Fotis Ioannidis il sostituto in attacco

Se almeno una delle offerte che potrebbero essere recapitate per l’argentino dovesse essere considerata sufficiente il calciomercato Lazio si butterà nel tentativo di acquistare Fotis Ioannidis, attaccante greco nato nel 2000 del Panathinaikos con cui quest’anno ha segnato 11 gol e fornito 1 assist in 42 partite stagionali. Il suo valore si aggira sui 20 milioni ma i biancocelesti non sono l’unica squadra interessata visto che sembra poterci essere l’interesse di squadre in giro per l’Europa, l’attaccante greco ha caratteristiche simili a quelle di Castellanos e pur non essendo un bomber da 20 gol a stagione è bravo a legare il gioco con i compagni.

L’altro possibile interesse per i biancocelesti è un centrocampista visto che il rinnovo di Vecino sembra ancora lontano e la possibilità di cessione per Guendouzi e Rovella è sempre viva, il giocatore che interessa a Fabbiani e al suo team è Arthur Atta, centrocampista francese classe 2003 che l’Udinese riscatterà per circa 2,5 milioni dal Metz. Quest’anno doveva partire dietro nelle gerarchie dei bianconeri ma alla fine ha collezionato 26 presenze, senza alcun gol o assist, e soprattutto ha mostrato grandissimi margini di miglioramento per il suo futuro.