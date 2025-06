Calciomercato Lazio News, Sarri può cambiare molto

Il ritorno di Maurizio Sarri può voler dire molto ma soprattutto vuol dire che il calciomercato Lazio potrebbe vivere un vero e proprio stravolgimento, una rivoluzione assoluta in tutto e per tutto. Il tecnico ha dettato le sue condizioni per tornare e il presidente biancoceleste Claudio Lotito vuole accontentarlo in tutto e per tutto sul mercato.

Ci sono giocatori incedibili o quasi come Gila e Guendouzi, partenti solo in caso di offerte monstre mentre in attacco occhio alle offerte e neanche Zaccagni e specialmente Castellanos sono esenti da possibili cessioni lampo. Sull’esterno offensivo c’era il Napoli fino a qualche settimana fa mentre Castellanos al momento viene visto come un nome in uscita.

Il giocatore non è particolarmente adatto al gioco di Sarri che vorrebbe un attaccante più mobile e avrebbe chiesto Giacomo Raspadori per l’attacco. Il giocatore del Napoli costa circa 25 milioni, proprio la cifra che i biancocelesti chiedono per il proprio bomber e Castellanos sembra essere davvero sul piede di partenza, piace in Premier e in Liga.

Calciomercato Lazio News, doppio colpo in attacco e rinforzo dalla Turchia

Il calciomercato Lazio vedrà molti movimenti ma in primo luogo occhio alle uscite. Castellanos piace al Betis e al Villarreal in Spagna mentre il giocatore è seguito dall’Aston Villa in Premier League. Occhio quindi ad ogni potenziale acquirente ma il giocatore sembra essere davvero ai saluti e Raspadori potrebbe essere il suo sostituto.

Oltre a Raspadori Sarri avrebbe chiesto anche Domenico Berardi per un tridente tutto italiano con Zaccagni, e Lotito sembrerebbe propenso ad accontentarlo. A difesa e centrocampo molto è legato alle uscite e occhio anche a Rovella, centrocampista che piace particolarmente sia all’Inter che al Milan.

Secondo quanto riporta il media turco Taka Gazete il calciomercato Lazio sarebbe pronto a presentare un’offerta da circa 10 milioni di euro per il giovane difensore del Trabzonspor Arseniy Batagov, un profilo molto interessante a livello internazionale. La trattativa però è tutt’altro che semplice con il giocatore che è valutato oltre 20 milioni di euro e con una percentuale sulla rivendita.