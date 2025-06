Calciomercato Lazio News: i biancocelesti si concentrano su un centrocampista di qualità, ci sono alcuni giovani interessanti nel mirino.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS: CACCIA AL FANTASISTA

Come procede il calciomercato Lazio? Maurizio Sarri ha idee chiare perché chiari sono i suoi principi di gioco, 4-3-3 difficilmente modificabile e in mezzo al campo quel giocatore che possa fare la differenza strappando palla al piede e portando qualità, tradotto in un numero il fantomatico 10.

Giocatore che la Lazio ha avuto in Luis Alberto, e che adesso va cercato: quella maglia la indossa Mattia Zaccagni che però ha caratteristiche diverse. Quali sono allora i profili che il calciomercato Lazio sta visionando?

Non pochi ovviamente, e nella lista ci sarebbe anche Davide Frattesi che è un po’ il sogno di tutti e che in biancoceleste cambierebbe leggermente il modo di giocare. Il Messaggero ha stilato una potenziale lista: spicca in particolar modo Neil El Aynaoui, ventitreenne nato in Francia ma che calcisticamente ha scelto – per ora – il Marocco.

Ha fisico importante e può stazionare anche davanti alla difesa come playmaker basso. È cresciuto nel Nancy, ma da due stagioni gioca nel Lens; costa circa 15 milioni di euro e sembrerebbe appunto essere il primo nome sulla lista.

LE ALTERNATIVE DELLA LAZIO A EL AYNAOUI

Il calciomercato Lazio valuta poi due soluzioni dalla Gran Bretagna: la prima conduce al Sunderland, club che è appena tornato in Premier League, e qui gioca Chris Rigg che è già un prospetto diverso rispetto a El Aynoui perché si tratta di un trequartista naturale, per di più ancora giovanissimo perché è un classe 2007 (ma non è stato convocato agli Europei Under 19 con l’Inghilterra), vale già 20 milioni di euro e ha piede mancino, quindi potrebbe essere complementare anche a qualche altro acquisto, magari quello di Lennon Miller, anche lui classe 2006, scozzese del Motherwell.

Stiamo dunque parlando di calciatori che sono tutti giovani: sappiamo che Sarri non sarebbe del tutto entusiasta di profili di questo genere ma non si può nemmeno generalizzare, l’importante sarebbe che questi elementi fossero affiancati da calciatori più esperti e certamente la Lazio li ha a disposizione. Continuano comunque i casting per portare in casa quel numero 10 che possa completare il centrocampo biancoceleste, il calciomercato non attende ma c’è il tempo a disposizione per arrivare a un acquisto interessante e importante.