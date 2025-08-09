Calciomercato Lazio news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Piace ai Go Ahead Eagles 9 agosto 2025

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, FERNANDES VERSO L’EREDIVISIE

La Lazio continua a svolgere la preparazione in vista dell’inizio ufficiale della nuova stagione nonostante il calciomercato resti bloccato. I capitolini agli ordini dell’allenatore Maurizio Sarri, come ammirato pure nella amichevole odierna vinta contro il Burnley, si stanno dando da fare per migliorarsi e puntare in alto nella nuova stagione.

L’obiettivo è senza dubbio quello di tornare a centrare la qualificazione alle coppe europee ed i calciatori presenti in rosa appaiono volenterosi nel raggiungere questo scopo. Ci sono però diversi elementi molto chiacchierati in ottica mercato e dalle cui partenze la Lazio potrebbe beneficiare sia sul piano economico che sul piano numerico, ragionando sulla lista da iscrivere alla Serie A.

Nel prossimo campionato avranno appunto spazio soltanto venticinque calciatori e adesso ci sarebbe la necessità di tagliarne almeno due per rientrare nei parametri prestabiliti. Un calciatore che non dovrebbe essere riconfermato e che potrebbe dunque salutare il club di Formello è Sanà Fernandes, attualmente sotto contratto fino a giugno del 2028.

Il diciannovenne ha giocato in prestito lo scorso anno al NAC Breda, dove ha firmato un gol ed un assist in sedici presenze, e sulle sue tracce si registra la presenza di un’altra società olandese. Il futuro del portoghese di origini africane potrebbe essere di nuovo in Eredivisie dato l’interesse espresso nei suoi confronti dal Go Ahead Eagles, mentre risultano più defilati i belgi dell’OH Lovanio.

CALCIOMERCATO LAZO NEWS, SMENTITO L’INTERVENTO SOCIETARIO

Il blocco imposto dalla Covisoc è il motivo per cui il calciomercato Lazio non ha la possibilità di operare sul calciomercato in entrata in questa finestra estiva. Il patron Claudio Lotito, in occasione della nuova presentazione in conferenza stampa del tecnico rientrate Sarri, aveva provato a spiegare la situazione facendo il punto sulle prossime mosse della società. Nelle scorse ore però era emersa la notizia che la Lazio, grazie all’attivazione di una fideiussione bancaria, sarebbe presto tornata a fare acquisti.

Tuttavia questa indiscrezione è poi stata smentita da fonti vicine alla società che si sono rivolte all’agenzia Adnkronos per fare chiarezza al riguardo. Non ci sarà quindi alcun intervento da parte della dirigenza al fine di superare il blocco posto al mercato e bisognerà puntare sulle cessioni per rientrare nei parametri prestabiliti dal regolamento da qui alla chiusura ufficiale della sessione di trattative.