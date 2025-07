Calciomercato Lazio News: l'estremo difensore francese potrebbe prendere il posto del greco in caso di cessione. Situazione in divenire (6 luglio 2025)

CALCIOMERCATO LAZIO, MANDAS IN USCITA?

Il calciomercato Lazio si tutela in porta. Il momento no di Provedel ha spalancato la strada a Mandas che pian piano si è preso la titolarità. Ora il greco è diventato uno dei giocatori più importanti e richiesti tra i biancocelesti.

Considerando la situazione economico-finanziaria molto complicata, non è da escludere che la Lazio possa sacrificare l’estremo difensore del Pireo. Il greco piace parecchio all’estero e davanti ad una cifra importante potrebbe salutare.

Come detto, la società capitolina avrebbe messo gli occhi su Chevalier. Un nome importantissimo considerando che è stato cercato anche dal PSG in caso di addio di Donnarumma. Insomma, per ora è una suggestione ma nel calciomercato non si sa mai.

CALCIOMERCATO LAZIO, TCHAOUNA SALUTA

Il calciomercato Lazio deve pensare però anche ai giocatori rientrati dai prestiti. Cancellieri è reduce da una stagione al Parma mentre Cataldi ha vestito temporaneamente la casacca della Fiorentina. Secondo il Corriere dello Sport, Sarri ha preso una decisione importante.

I due infatti andranno in ritiro quindi si giocano la propria permanenza a Formello. Chi invece sicuramente partirà è Noslin che non fa parte dei progetti del tecnico ex Napoli e Juventus dunque è pronto a salutare, così come fatto a Tchaouna.

L’ex Salernitana, classe 2003 francese, ha già salutato i tifosi laziali per accasassi al Burnley. La squadra inglese ha versato 15 milioni nelle casse della Lazio, una cifra importantissima che permette di respirare a Lotito.