Calciomercato Lazio News: l'attaccante del Liverpool vuole tornare in Italia e i biancocelesti si sono inseriti per portarlo a Roma (23 giugno 2025)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, CHIESA PER ZACCAGNI

Il calciomercato Lazio news vuole avverare il desiderio di Federico Chiesa di tornare in Italia. Il calciatore è passato in estate al Liverpool, ma tra infortuni e troppa concorrenza ha collezionato solamente 466 minuti in tutte le competizioni.

L’ex Fiorentina e Juventus come detto ha il sogno di rientrare nel Belpaese, anche per giocarsi le sue carte in Nazionale. Gennaro Gattuso, neo CT dell’Italia, ha caldamente consigliato al calciatore di giocare il più possibile indipendentemente dalla squadra.

Tutte le strade portano dunque alla Serie A, ma ci sono diverse squadre intenzionate ad acquistare Chiesa. In pole c’è il Napoli, complice anche la volontà di Antonio Conte e naturalmente il lusso di vestire la maglia dei campioni d’Italia.

La Lazio dovrà dunque recuperare terreno e dimostrare al giocatore la voglia di puntare su di lui come titolare inamovibile e dunque sacrificare Zaccagni. Essendo il numero 10 e capitano non è facile fare questa rinuncia, ma probabilmente è l’unico modo per convincere Chiesa.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, I SOSTITUTI DI NUNO TAVARES

Il calciomercato Lazio torna alla ribalta per trovare un soluzione per Nuno Tavares. Il portoghese, secondo La Gazzetta dello Sport, è stato riscattato dall’Arsenal ma probabilmente non resterà in biancoceleste anche per questioni tattiche.

Il giocatore non sembra rientrare nei piani di Maurizio Sarri e in più i tanti infortuni non danno certezza della sua costanza. Il tecnico vorrebbe un calciatore che già conosce come Emerson Palmieri, ma il West Ham chiede 10 milioni.

Gli altri nomi più economico sono Fabiano Parisi della Fiorentina, Ben Chilwell del Chelsea (reduce dal prestito al Crystal Palace) e Aron Martin del Genoa. Insomma, bisognerà vedere il direttore sportivo Fabiani chi sceglierà.

