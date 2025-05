CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, IL RITORNO DI SARRI?

Dopo il clamoroso finale di questa stagione, in cui la Lazio ha clamorosamente fallito l’approdo alle coppe europee a causa di una sconfitta contro il Lecce, la storia fra il club biancoceleste sembra destinata a finire. Il tecnico ex Verona, dopo aver ben dimostrato nella prima parte di stagione, si è incartato nel girone di ritorno fino al tragico finale che con ogni probabilità gli costerà la panchina. Ora la Lazio è costretta a fare cassa per finanziare il prossimo mercato, sacrificando qualche pezzo pregiato della rosa, e dovrà ora scegliere il prossimo allenatore.

Proprio per la panchina, secondo i rumors del calciomercato Lazio, si sta prospettando all’orizzonte l’idea di un clamoroso ritorno, infatti Claudio Lotito sarebbe in trattative avanzate per riportare Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste, a poco più di un anno dalla sua separazione dal club. La dirigenza ha intensificato i contatti con l’allenatore toscano, e secondo Sky Sport sarebbe stata proposta a Sarri un’offerta di contratto biennale con un ingaggio di 2,8 milioni di euro netti a stagione.

I colloqui tra le parti sono frequenti e costanti, segno di un interesse concreto e reciproco per una seconda avventura nella Capitale, tuttavia Sarri potrebbe prendersi qualche giorno per valutare eventuali alternative nel nostro campionato. L’ex allenatore di Napoli, Juventus e Lazio sarebbe infatti anche nel mirino dell’Atalanta in caso di addio di Gian Piero Gasperini.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, LE ALTERNATIVE

In attesa della decisione definitiva su Maurizio Sarri la Lazio non si ferma, e nel caos del valzer delle panchine valuta diverse alternative per la guida tecnica della prossima stagione. Tra i nomi più discussi figura Igor Tudor, reduce dall’esperienza alla Juventus e che già ha avuto un’esperienza sulla panchina biancoceleste nel 2024, portando la squadra al settimo posto e alla qualificazione in Europa League prima di dimettersi per divergenze con la società . Altro profilo considerato dal calciomercato Lazio sono quelli di Gennaro Gattuso, reduce da esperienze altalenanti, tra cui l’ultima all’Hajduk Spalato, e quella dell’attuale tecnico del Milan Sergio Conceicao, ex giocatore biancoceleste nei gloriosi primi anni 2000.

Ma non solo il portoghese, tra le opzioni emergenti del calciomercato Lazio ci sono anche altri ex giocatori della Lazio come Tommaso Rocchi, attualmente allenatore dell’Under 14, e Miroslav Klose. Infine altre piste, ritenute più fredde, porterebbero a Christian Brocchi, con precedenti alla guida del Milan e del Monza, e Lionel Scaloni, attuale commissario tecnico dell’Argentina campione del mondo che potrebbe considerare il salto in un club europeo.