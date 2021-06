CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Colpo di scena: spunta Vitor Pereira per la panchina!

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, SPUNTA UNA SORPRESA PORTOGHESE…

I “casting” per trovare il nuovo allenatore della Lazio dopo l’abbandono di Simone Inzaghi proseguono e in serata è andato in scena l’ennesimo colpo di teatro: a Formello c’è stato infatti un lungo incontro con Vitor Pereira, proposto da un agente estero. Tecnico portoghese che è stato a lavorare in Cina negli ultimi anni, le sue esperienze di primo piano sono state quelle con il Porto e con i greci dell’Olympiacos ed i turchi del Fenerbahce.

Dal 2017 era impegnato in Cina a Shanghai, pur essendo fuori dal grande giro europeo da tempo Vitor Pereira potrebbe essere il piano B sul quale la Lazio si orienterà in caso di fallimento della trattativa principale, ovvero quella che il club sta portando avanti con Maurizio Sarri. Pereira ha preso un decennio fa la guida del Porto dopo Villas Boas e l’Europa League vinta nel 2011, un legame che potrebbe spiegare perché dopo il nome dell’ex tecnico del Marsiglia è arrivato anche il suo in questi giorni turbolenti in casa Lazio, con l’addio di Simone Inzaghi che ha sicuramente scombussolato quelle che erano le certezze del club, che era intenzionato ad andare avanti col tecnico degli ultimi 5 anni.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, CON SARRI INCONTRO GIOVEDI’?

L’incontro con Vitor Pereira ha stupito perché sembrava che la Lazio stesse facendo “all in” in maniera più che convinta su Maurizio Sarri, l’ex vice di Villas Boas potrebbe invece rivelarsi l’alternativa se con l’ex Napoli, Chelsea e Juventus non si arrivasse ad un accorso. La Lazio in questo tipo di trattative ha spesso dilatato di molto i tempi ma l’impressione è che stavolta il club capitolino voglia arrivare nel giro di pochi giorni ad un epilogo. Giovedì prossimo si dovrebbe arrivare all’incontro decisivo con Sarri: da puntellare progetto tecnico e ingaggio richiesto, anche se indiscrezioni avevano parlato di distanze ancora limate nelle ultime ore di contatti. Decisivo sarà comunque l’incontro che dovrebbe andare in scena tra Sarri e Lotito domani, passata la giornata festiva e con le richieste del tecnico chiare: ipotesi confermata su Sportitalia anche dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà: “Rispetto a Sarri, va detto tutti gli altri nomi – le alternative – al momento si stanno un po’ smontando. Vi dico che non ci saranno sfinimenti, che stancherebbero una delle due parti. Secondo me il giorno giusto è giovedì“

