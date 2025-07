Calciomercato Lazio news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Fares, Kamenovic e Basic verso l'addio 20 luglio

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS: BASIC, KAMENOVIC E FARES IN PARTENZA

Il calciomercato Lazio è sempre bloccato per le imposizioni della Covisoc. I biancocelesti, pur ragionando su alcuni rinnovi di contratto, non possono nè prolungare il rapporto con i propri tesserati nè ovviamente effettuare operazioni in entrata. A Formello si ragiona dunque su alcune partenze.

Calciomercato Milan News/ In arrivo i due terzini ed il centrocampista, la situazione (20 luglio 2025)

Ci sono infatti diversi calciatori presenti nella rosa a disposizione dell’allenatore Sarri che non dovrebbero trovare spazio in campo nel corso della prossima stagione. L’ideale sarebbe trovare una nuova sistemazione così da incassare qualcosa e non avere elementi fermi ai margini della squadra comunque regolarmente retribuiti.

Federico Bernardeschi al Bologna/ L'attaccante vestirà la maglia numero dieci dei rossoblu (20 luglio 2025)

Uno di questi è senza dubbio Mohamed Fares, la cui permanenza nella Capitale è in discussione da ormai diversi anni. Tornato dal prestito con i greci del Panserraïkos, il ventinovenne è in scadenza di contratto a giugno 2026 e si potrebbe liberare a parametro zero al termine della nuova annata calcistica. Bisogna quindi cederlo immediatamente per non rimanere a bocca asciutta sebbene il terzino abbia già rifiutato le proposte di Asteras Tripolis, Aris Salonicco e PAOK Salonicco non avendo raggiunto l’intesa sullo stipendio.

Un discorso molto simile può valere pure per Toma Basic e per Dimitrije Kamenovic, pure loro in scadenza nel 2026. Stando al Corriere dello Sport, sia il croato che il serbo potrebbero salutare soltanto verso la fine di agosto, e cioè a ridosso della chiusura del mercato. Le eventuali offerte provenienti da altri club sarebbero appunto rallentate dagli ingaggi dei giocatori, rispettivamente da 1,6 milioni di euro e da 600 mila euro all’anno.

Calciomercato Fiorentina News/ Payero, cresce la concorrenza. Ikoné e Nzola richiesti (20 luglio 2025)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, A CHI PIACE INSIGNE

Intanto prosegue il tormentone per il calciomercato Lazio riguardante il possibile tesseramento di Lorenzo Insigne. Rimasto svincolato dopo aver concluso l’avventura nella Major League Soccer con il Toronto FC, il napoletano potrebbe fare ritorno in Italia per proseguire la sua carriera e il tecnico Maurizio Sarri sarebbe molto più che felice di poter contare ancora su di lui dopo l’esperienza maturata insieme ai piedi del Vesuvio. Tuttavia la Lazio sembra non essere l’unica società ad aver messo gli occhi su Insigne.

L’attaccante è stato accostato anche al Sassuolo e l’amministratore delegato Giovanni Carnevali non ha smentito l’interesse della propria società, indicandolo invece come un nome importante e dunque lasciando intendere che pure lui potrebbe essere un elemento appetibile per i neroverdi, freschi di ritorno in Serie A. Negli ultimi giorni, secondo l’esperto di mercato Nicolò Schira, l’ex Azzurro sarebbe stato offerto pure al Cagliari che sembra in ogni caso orientarsi verso altri giocatori. La speranza per i laziali è che mister Sarri riesca a convincere il suo vecchio pupillo a rimenere libero finchè la Lazio sarà in grado di tesserarlo.