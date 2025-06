CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, NOME DALLA RUSSIA

Il calciomercato Lazio dovrà gestire una sessione estiva molto complicata. Il motivo principale è l’assenza di competizione europee, fattore che potrebbe far propendere alcuni giocatori verso la cessione per non “perdere” una stagione da questo punto di vista.

I biancocelesti faranno di tutto però per trattenere i vari Mandas, Gila, Guendouzi, Rovella, Zaccagni, Castellanos e via dicendo, insomma la spina dorsale di una squadra che con Sarri in panchina potrebbe lottare per tornare in Champions League.

Tra i vari profili attenzioni, quello di Nikita Krivtsov del Krasnodar sta prendendo quota. Classe 2002, il nome del centrocampista viene confermato anche dai media russi che raccontano di come i biancocelesti siano particolarmente interessati.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, TRE INDIZIATI

Il calciomercato Lazio guarda anche nei confini nazionali. Infatti gli altri tre nomi messi nella lista dei desideri sono tutti italiani e che militano in squadre del Belpaese, profili che a Maurizio Sarri piacciano per motivi differenti.

Il primo è Fazzini, centrocampista dell’Empoli retrocesso e che già a gennaio sembrava prossimo a diventare un nuovo giocatore della Lazio. Il trasferimento alla fine non si concluse, nonostante il giocatore era stato anche non convocato per un match perché prossimo al trasferimento, mentre ora è tornato di moda.

Colpani, ad oggi, il prossimo anno giocherebbe la Serie B. Una palcoscenico che sta stretto al giocatore del Monza che però ha disputato la passata stagione alla Fiorentina, anche se non ha raccolto ciò che sperava in quest’annata.

Infine il nome di Fabbian, centrocampista del Bologna che però non gode dello status del titolare. In biancoceleste potrebbe guadagnarci in termini di minutaggio e la Lazio spingerà proprio su questo fattore per convincerlo.