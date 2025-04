Calciomercato Lazio News: Kevin Zenon per la fascia sinistra

L’ottima stagione di Marco Baroni alla guida dei biancocelesti sta potrebbe concludersi con il raggiungimento della qualificazione in Champions League, che sia attraverso il campionato o la vittoria dell’Europa League, in qualsiasi caso la dirigenza vuole regalare per il calciomercato Lazio nuovi giocatori per mantenere sempre alta la competitività della rosa. I profili seguiti sono diversi e in diverse zone del campo ma la squadra di Claudio Lotito dovrà anche riuscire a far fronte agli assalti delle società avversarie ai suoi migliori giocatori, che in questa annata si stanno mettendo in mostra.

Il primo giocatore che il calciomercato Lazio sta seguendo è Kevin Zenon, esterno argentino classe 2001 che milita nel Boca Juniors, con cui in questa stagione appena iniziata ha collezionato 13 presenze nelle quali ha contribuito con 2 gol, il giocatore è un mancino naturale ma può senza troppe difficoltà anche giocare sulla fascia destra e nella rosa di Baroni andrebbe a sostituire Tchaouna o Pedro. Sul giocatore però c’è l’interesse della Roma che lo vorrebbe per fargli occupare la fascia sinistra come sostituto di Angelino, la valutazione dovrebbe essere intorno ai 20 milioni ma facilmente potrebbe abbassarsi.

Calciomercato Lazio News: Nuno Tavares piace in Europa, Bilal El Khannous suggestione dalla Premier

Il calciomercato Lazio dovrà far fronte a interessi per diversi suoi giocatori, Gila conteso tra Milan e Inter, Guendouzi che piace ai rossoneri e Nuno Tavares, una delle rivelazioni di questa stagione di Serie A e che nonostante i numerosi infortuni è stato in grado di fornire 8 assist in 21 partite, solo nel nostro campionato. Sull’ex Arsenal si sono infatti fatti sentire interessati diversi club tra cui il Milan, la Juventus e il Galatasaray, la sua cessione permetterebbe alla Lazio di concludere un’importante plusvalenza anche se dovrà corrispondere ai gunners il 40% della cifra di rivendita.

La possibile cessione di uno dei giocatori del reparto offensivo biancoceleste potrebbe poi riportare in auge l’interesse per un calciatore già seguito la scorsa estate poi abbandonato per richieste economiche troppo elevate. Si tratta di Bilal El Khannous, trequartista marocchino classe 2004 acquistato a fine agosto dal Leicester City per 20,5 milioni di euro dai belgi del Genk. In Premier League ha realizzato 2 gol e 1 assist in 26 presenze che però non stanno aiutando le foxes a salvarsi, questa possibilità però potrebbe agevolare le trattative per i biancocelesti che potrebbero portarsi a casa il trequartista per 20 milioni.