Il calciomercato Lazio è legato alle cessioni ed il club biancoceleste è in evidente difficoltà con Sarri al lavoro per trovare una soluzione.

Calciomercato Lazio, società e tecnico in difficoltà

Il calciomercato Lazio finora non è mai partito ed il nuovo tecnico Maurizio Sarri non si sarebbe mai aspettato una situazione del genere al momento del suo ingaggio. Il club capitolino è alle prese con problemi legati all’indice di liquidità e visto questa situazione appare difficile vedere sbloccare il mercato in entrata, almeno subito.

Calciomercato Juventus News / Passo indietro per Molina, tre addii a centrocampo (25 Luglio 2025)

Il sogno del tecnico biancoceleste resta Lorenzo Insigne, giocatore attualmente fermo nel mercato degli svincolati ma per il quale ci sono difficoltà a ingaggiarlo, visto i problemi. Tante problematiche e una su tutte è legata anche al ruolo visto che Insigne gioca nel ruolo di Mattia Zaccagni, capitano e leader del gruppo del club biancoceleste.

Calciomercato Inter News / Oaktree ha un piano per Lookman, due attaccanti in uscita (25 Luglio 2025)

Una situazione in divenire ma in generale – come ammesso dallo stesso Sarri – il mercato è al momento fermo complice le difficoltà a cedere vari nomi del profilo. Nello specifico la Lazio deve comunque cedere e ci sono tre profili che sono in uscita, giocatori non nei piani del club e che potrebbero garantire un tesoretto da reinvestire sul mercato.

Calciomercato Lazio, tre nomi in uscita: conferme per Cataldi

Il calciomercato Lazio va a gran rilento e senza cessioni difficilmente arriveranno nuovi arrivi. In attacco il futuro di Noslin appare lontano da Roma con il giocatore che non sembra affatto ideale per il gioco di Sarri e quindi potrebbe essere sacrificato per fare cassa, si attendono offerte con il club che valuta il giocatore almeno 15 milioni di euro.

Diretta Fiorentina Carrarese/ Streaming video tv: viola ancora in campo! (amichevole, oggi 25 luglio 2025)

Se Noslin è destinato alla cessione diverso è il futuro di Cancellieri, un profilo che non dispiace a Sarri e che dopo gli ultimi prestiti potrebbe restare in biancoceleste, un’arma a gara in corso che intriga l’allenatore nativo di Figline Valdarno. Permanenza anche per Cataldi, considerato da molti come il vice Rovella. Ma si lavora sempre alle uscite e almeno un big potrebbe salutare.

Tra i vari partenti occhio al futuro di Castellanos e Dia e almeno uno dei due potrebbe salutare nel 4-3-3 di Sarri, complice il fatto che la Lazio non è qualificata alle coppe europee. Per questo il club valuta la cessione, in particolare dell’argentino, che potrebbe salutare per una cifra vicina ai 25 milioni di euro.