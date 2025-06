CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, BARONI AI TITOLI DI CODA

Sono giorni caldissimi per il calciomercato Lazio. I biancocelesti dovranno in primis risolvere il nodo allenatore con Maurizio Sarri pronto a subentrare in panchina e Marco Baroni sempre più vicino a lasciare la Capitale dopo un’annata fatta di luci e ombre.

Domani infatti ci sarà l’incontro decisivo per il futuro dell’ex tecnico del Verona, secondo Tuttomercatoweb. Su di lui restano vigili Fiorentina e Torino che dovranno rispettivamente sostituire Palladino e Vanoli, ma prima serve il nullaosta della Lazio.

Pensare ad un capovolgimento di fronte con permanenza da parte di Baroni è quasi impossibile. Come detto, Sarri è ormai prossimo al ritorno in biancoceleste, avendo trovato l’accordo sulla base di un contratto biennale con opzione per il terzo.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, TRA ADDII E PERMANENZE

Il calciomercato Lazio si muove anche per quanto riguarda i calciatori. Con la mancata qualificazione in Europa, i biancocelesti sono costretti a sfoltire la rosa, magari guadagnandoci qualche milione da investire in entrata.

Secondo il Messaggero, uno dei probabili partenti è Matias Vecino. L’uruguaiano è ormai ai saluti con il club e ci sono tre squadre sulle sue tracce, tra cui una di Serie A ovvero il Como. Su di lui anche Benfica e Betis, vice-campione di Conference League.

Chi dovrebbe invece restare in caso di arrivo di Sarri è Oliver Provstgaard, profilo che sembra tornare utile al tecnico ex Napoli, Juventus e Chelsea tra le altre. Discorso a parte è molto più complesso per quanto riguarda Mario Gila.

Lo spagnolo ha avuto una crescita esponenziale negli ultimi mesi e questo lo ha portato ad essere un’occasione importante per molte squadre. In Italia lo cerca il Milan di Igli Tare, all’estero ci sono diverse sirene spagnole. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, Lotito vorrebbe almeno 50 milioni poiché il Real Madrid detiene il 50% dell’incasso sulla futura rivendita.

