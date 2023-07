CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Dopo Milinkovic, Zielinski o Fernandes. Castellanos per l’attacco (12 luglio 2023)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, ZIELINSKI E FERNANDES NEL MIRINO?

La Lazio è impegnata nel calciomercato estivo alla ricerca di rinforzi per il centrocampo e per l’attacco. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, giornalista esperto di calciomercato, la squadra biancoceleste ha praticamente concluso la cessione di Sergej Milinkovic-Savic all’Al Hilal e ora è focalizzata sul trovare il suo erede per il centrocampo di Maurizio Sarri. Uno dei nomi che spicca nella lista dei possibili obiettivi è Gedson Fernandes, già trattato come un chiodo fisso a fine marzo e che potrebbe tornare di attualità.

La Lazio è alla ricerca di una mezzala, e Gedson è un centrocampista versatile che può adattarsi al ruolo di playmaker. I contatti con il Besiktas erano già stati avviati in passato e potrebbero riprendere. Tuttavia, non va dimenticato il nome di Piotr Zielinski, che piace molto a Sarri, ma solo a determinate condizioni: che non si concretizzi la trattativa con i club arabi, in particolare l’Al Ahli, e che la valutazione del giocatore di 30 milioni di euro scenda. Gedson Fernandes, quindi, torna ad essere considerato un’opzione interessante per la Lazio.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, SPUNTA CASTELLANOS

Nel frattempo, la Lazio sta anche lavorando sul calciomercato per rinforzare il reparto dell’attacco. Secondo gli ultimi aggiornamenti, il giovane attaccante Amdouni, in uscita dal Basilea, è ancora considerato un’opzione valida e si attendono sviluppi dopo l’incontro tra il suo agente e il presidente Lotito. Inoltre, l’agente di Valentin Castellanos, classe 1998, attualmente al New York City dopo una buona stagione con il Girona, è atteso a Roma. Il giocatore è stato protagonista anche di una prestazione eccellente segnando 4 gol contro il Real Madrid.

Il suo nome è da seguire attentamente mentre la Lazio sta conducendo una serie di consultazioni per prendere una decisione definitiva. Nel frattempo, Marcos Leonardo sembra perdere terreno come opzione, mentre Sanabria rimane nel radar della squadra. Una new entry nella lista degli attaccanti è Fabio Silva, classe 2002, di proprietà del Wolverhampton, che è tornato in Inghilterra dopo una parentesi con il PSV. La Lazio sta valutando attentamente queste opzioni per rinforzare il proprio reparto offensivo e cercherà di completare le trattative nel migliore dei modi.











