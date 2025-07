Calciomercato Lazio News: Abdoulaye Doucouré muscoli e gol a centrocampo

I biancocelesti vivono una situazione difficile dove non possono operare in entrata per il blocco del mercato imposto per non aver rispettato alcuni paletti economici e quello in uscita per non perdere giocatori importanti di una rosa che lo scorso anno non è riuscita ad andare oltre il settimo posto. Il calciomercato Lazio quindi si potrà affidare solo ai calciatori svincolati che da ottobre possono essere messi sotto contratto, la strategia quindi dovrà essere di convincere i vari obiettivi in queste settimane sperando che non trovino accordi più vantaggiosi da qui all’inizio di ottobre.

Maurizio Sarri tra le sue richieste ha fatto quella di un centrocampista forte fisicamente e bravo negli inserimenti e tra i giocatori disponibili tra quelli senza contratto la scelta potrebbe andare su Abdoulaye Doucouré, trentaduenne maliano che dopo cinque stagioni lascia l’Everton. Lo scorso anno ha segnato 3 gol e fornito 2 assist nelle 33 partite di Premier League in cui è stato schierato e come molti prima di lui arrivando dal campionato inglese può ancora dare molto, soprattutto dalla panchina, in termini di ritmo e prestanza fisica nonostante l’età avanzata.

Calciomercato Lazio News: Nelson Semedo e altri due svincolati per la fascia destra

Altro ruolo dove il calciomercato Lazio vorrebbe operare è il terzino destro, la fascia in questo momento vedrà la titolarità di Marusic con Lazzari come sostituto ma il mercato degli svincolati potrebbe regalare diverse occasioni tra giocatori passati per il nostro campionato e altri per importanti club europei. Il migliore tra i giocatori disponibili è Nelson Semedo, terzino destro portoghese che fino a quest’anno giocava in Inghilterra con il Wolverhampton ma che in passato ha giocato con le maglie di Benfica e Barcellona, unico dubbio sul suo arrivo è l’ingaggio che è molto importante per le casse biancoceleste.

Altre due possibilità sono quelle che portano a Davide Calabria e Kyle Walker-Pieters, il primo è svincolato dopo i sei mesi finali di stagione in maglia Bologna con la quale è riuscito a vincere la Coppa Italia prendendosi la rivincita sul Milan, non ha ancora ricevuto offerte serie ma sembra interessare in Inghilterra e in Turchia. Il secondo è stato uno dei migliori giocatori del Southampton, la squadra peggiore della Premier League, ma per le sue prestazioni e la giovane età attira ancora molti interessi soprattutto in Inghilterra tra squadre di metà classifica.