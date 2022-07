CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Ecco Maximiano e Provedel aspettando Romagnoli

Calciomercato Lazio news, Maximiano e Provedel per la porta

La Lazio si sta muovendo in questi frenetici giorni di calciomercato estivo alla ricerca di due portieri da consegnare a mister Sarri per la stagione che sta per cominciare. I biancocelesti hanno infatti perso sia Pepe Reina, che ha firmato con il Villarreal, che Thomas Strakosha, il quale è attualmente svincolato ma stando ai rumors sarebbe finito nel mirino del Manchester United dopo le voci sul Fulham, ed hanno bisogno di giocatori affidabili su cui puntare.

Stando alle indiscrezioni più recenti, la trattativa riguardante l’acquisto di Luis Maximiano dal Granada sembra essere ormai in via di definizione dopo i contatti dei giorni scorsi. Il ventitreenne portoghese dovrebbe firmare un contratto quinquennale con la società italiana che verserà 7 milioni di euro agli spagnoli per il trasferimento a titolo definitivo. Detto del titolare, la Lazio lavora pure sul ruolo di secondo portiere ed il profilo individuato sarebbe quello di Ivan Provedel, di proprietà dello Spezia fino al giugno del 2023. I liguri avrebbero bisogno a loro volta di trovare un sostituto e nell’operazione potrebbe essere inserito il cartellino di uno tra Akpa Akpro, Raul Moro o Kiyine.

Calciomercato Lazio news, attesa per Alessio Romagnoli

Aspettando di abbracciare i nuovi portieri, in caso Lazio il tecnico Sarri si aspetta anche di vedere completata anche la sua difesa in questa fase della finestra di calciomercato. Dopo l’accelerata nella trattativa per il suo tesseramento avvenuta nelle scorse ore, Alessio Romagnoli sembra essere sempre più vicino ai biancocelesti. Come riporta gianlucadimarzio.com, le visite mediche dell’ex capitano del Milan sarebbero in programma entro la giornata di martedì.

