CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, PIO ESPOSITO PER MISTER SARRI

Il calciomercato Lazio comincia a entrare nel vivo dopo l’annuncio ufficiale arrivato nella giornata di ieri. La società, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito web e sui suoi account social, ha reso noto il ritorno di Maurizio Sarri in qualità di allenatore della prima squadra. Il tecnico toscano torna così in panchina dopo le dimissioni date nel marzo del 2024 ed il presidente Claudio Lotito ha tenuto a commentare il nuovo tesseramento di Sarri in maniera molto più che positiva.

Il patro biancoceleste ha infatti parlato di “ritorno a casa” per l’ex tecnico di Napoli, Chelsea e Juventus ed i rumors raccontano già di possibili obiettivi di mercato da raggiungere per soddisfarlo. Il primo nome che potrebbe fare al caso di mister Sarri pare essere quello di Francesco Pio Esposito, dicianovenne in prestito allo Spezia dall’Inter. L’attaccante ha sfiorato la promozione in Serie A con gli Aquilotti ed ha lasciato il ritiro della Nazionale Under 21 in vista dell’Europeo di categoria a causa di un infortunio.

Non è da escludere che l’Inter possa arrivare a chiedere addirittura 25 milioni di euro per il cartellino del diciannovenne e la trattativa si preannuncia dunque molto complessa. Nell’annata calcistia appena terminata Pio Esposito ha saputo distinguersi nel campionato di Serie B siglando la bellezza di diciannove reti e tre assist in trentanove presenze, a cui se ne aggiunge un’altra in Coppa Italia sempre con i liguri bianconeri.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, IL NAPOLI SEGUE ZACCAGNI

Il calciomercato Lazio potrebbe però muoversi non solo in entrata ma anche in uscita ed il club dovrà considerare bene eventuali proposte ricevute per lasciar partire i propri campioni. In questo senso si colloca l’interesse espresso dal Napoli per Mattia Zaccagni, ala sinistra ex Hellas Verona sotto contratto coi biancocelesti fino al giugno del 2029. L’attaccante della Nazionale italiana, in cui viene abitualmente convocato dal commissario tecnico Spaletti, sarebbe il profilo utile per soddisfare le idee tattiche del tecnico Antonio Conte in azzurro.

Il ventinovenne è stato protagonista nella stagione dei capitolini segnando dieci reti e fornendo nove assist vincenti per i suoi compagni. L’intenzione dei dirigenti laziali sarebbe quella di trattenere il calciatore mettendolo a disposizione di mister Sarri anche per la sua seconda avventura in panchina ma un’eventuale offerta importante del patron partenopeo Aurelio De Laurentiis, intento a soddisfare le richieste di Antonio Conte, potrebbe cambiare la situazione.