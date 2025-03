Calciomercato Lazio News: Marco Di Cesare il sostituto di Mario Gila in difesa

Dopo l’ottima stagione che sta venendo disputata da Marco Baroni, il direttore sportivo Angelo Fabiani sta preparando il calciomercato Lazio per la prossima stagione con una serie di obiettivi in varie zone del campo per aggiungere giovani talenti da coltivare alla rosa o sostituire le possibili partenze di alcuni giocatori. Il nome che più di tutti potrebbe lasciare i biancocelesti la prossima estate è quello di Mario Gila, il difensore spagnolo classe 2000 è stata una delle scoperte migliori della scorsa stagione e su di lui si sono già posati gli occhi di grandi società su tutte l’Inter.

DIRETTA/ Benevento Picerno (risultato finale 0-0): Pinato e Manconi, che errori! (24 marzo 2025)

Per sostituire l’eventuale partenza di Gila la dirigenza avrebbe già individuato il sostituto, un difensore dal profilo simile a quello dello spagnolo, futuribile e con una buona tecnica palla al piede, il nome è quello di Marco Di Cesare centrale argentino classe 2002 di proprietà del Racing con cui ha vinto nell’ultima annata Copa Sudamericana e Recopa Sudamericana, l’equivalente dell’Europa League e della Supercoppa Europea. Il ragazzo era stato attenzionato anche dalla Roma nel mercato invernale ma la trattativa non era decollata, la richiesta del club argentino è intorno ai 10 milioni, non troppi per le casse della Lazio.

DIRETTA/ Avellino Potenza (risultato finale 1-0): la dedice Russo! (24 marzo 2025)

Calciomercato Lazio News: Claudio Echeverri e Angelo le opzioni per il reparto offensivo

Il calciomercato Lazio sembra voler poi rinforzare la rosa nella zona offensiva del campo con giocatori giovani da poter far crescere dietro i titolari che con molta probabilità verranno confermati in toto, il primo nome è quello di Claudio Echeverri, uno degli ultimi talenti albicelesti usciti dalla scuola del River Plate e di proprietà del Manchester City. Il ragazzo nato nel 2006 è stato acquistato dalla squadra di Guardiola in un’operazione simile a quella di Julian Alvarez, può giocare sia come esterno offensivo su entrambe le fasce ma la sua posizione naturale è quella del trequartista dove potrebbe essere un’alternativa a Boulaye DIa.

Infinity League e partite tra leggende/ Com'è andato il weekend di calcio coi vecchi campioni?

L’ultimo nome della lista della Lazio è quello di Angelo, esterno 2004 brasiliano di proprietà dell’Al-Nassr che lo ha acquistato lo scorso anno per 23 milioni dal Chelsea, in questa stagione in Saudi Pro League ha collezionato solo 18 presenze nelle quali ha realizzato 1 gol e 6 assist, poche per la spesa fatta e per il talento che il ragazzo ha messo in mostra. Per questo Angelo potrebbe accettare di lasciare i soldi del campionato saudita e tornare in Europa per avere la sua vera occasione nel calcio europeo con la maglia biancoceleste della Lazio.