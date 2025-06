CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, TRE POSSIBILI CESSIONI

Il calciomercato Lazio si orienta in base ai nomi fatti da Maurizio Sarri. Il ritorno dell’allenatore ha portato una ventata d’aria fresca per una tifoseria che ha attraversato una stagione complicata, conclusa con la mancata qualificazione alle competizioni europee.

Con due sole competizioni da affrontare, la Lazio può permettersi di avere una rosa meno ampia di quella attuale. Per questo giocatori come Vecino, Noslin e Tchaouna potrebbe aver concluso la loro ultima stagione a Roma.

Su Vecino ci sono sia squadra italiane come per esempio il Como sia estere, in particolare il Betis. Per ciò che riguarda Noslin si è fatto vivo il Torino di Baroni mentre Tchaouna piace al PSV, squadra olandese che cerca esterni offensivi.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, PIACE LOFTUS-CHEECK

Il calciomercato Lazio al tempo stesso ha bisogno di colpi in entrata. Sarri vuole puntare sui suoi uomini, quelli che ha allenato in passato e che sa esattamente sia come far rendere sia quanto hanno ancora da dare per la causa.

Il primo nome è quello di Emerson Palmieri. L’esterno ex Chelsea, diventato campione d’Europa con l’Italia di Mancini, Graham Potter, allenatore del West Ham, non reputa il giocatore importante e il suo contratto è in scadenza nel 2026.

Discorso simile per Loftus-Cheek: il centrocampista box-to-box è attualmente al Milan, ma Massimiliano Allegri ha fatto capire che non fa per lui. A questo punto la Lazio potrebbe affondare il colpo nelle prossime settimane.

