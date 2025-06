CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, VIOLA SU FABBIAN

Il calciomercato Lazio è al solito dubbio sul centrocampista. Maurizio Sarri ha bisogno di una mezzala tecnica per aggiungere qualità alla zona nevralgica del campo e i due numeri più gettonati sono Fabbian del Bologna e Fazzini dell’Empoli.

Per il primo c’è da notificare l’inserimento della Fiorentina che secondo il Corriere dello Sport potrebbe imbastire una trattativa ben prima dei capitolini, magari con l’aumento dell’offerta e lo scambio di calciatori tra le parti.

Calciomercato Lazio News/ Sarri chiede il pupillo Loftus-Cheek, Ratiu al posto di Lazzari (13 giugno 2025)

Discorso Fazzini: la Lazio aveva abbozzato una proposta ufficiale a gennaio, scatenando un caso interno per l’Empoli. Infatti i toscani non avevano convocato il giocatore per la sfida col Venezia, proprio perché vicino ai biancocelesti.

Alla fine il trasferimento non si è compiuto, i biancocelesti non sono andati in Europa mentre l’Empoli è retrocesso in Serie B, un triplice epilogo che non lascia nessuno felice con Fazzini che avrebbe chiesto la cessione.

Calciomercato Lazio News/ Sarri si tiene Gila e vuole Fabbian, rumors su Belahyane e Tavares (13 giugno 2025)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, PSV SU DUE GIOCATORI

Il calciomercato Lazio però vivrà di cessioni. Infatti senza l’addio di nessuno, la squadra rimarrà pressoché ferma anche in entrata. Sarà un mercato estivo molto complicato per i biancocelesti che vivranno una stagione senza Europa.

A proposito di calciatori in esubero, Tijani Noslin è inseguito dal PSV che viene valutato 15-16 milioni di euro dalla Lazio. La squadra olandese avrebbe invece in mente di proporre un prestito con diritto di riscatto a cifre leggermente più basse, 12-13 milioni.

Calciomercato Lazio News/ Ismajli, Parisi e non solo: pronta la rivoluzione per Sarri (12 Giugno 2025)

Tra l’altro anche Loum Tchaouna è nella lista dei desideri del club di Eindhoven. La squadra olandese dunque potrebbe provare a fare un’offerta da una trentina di milioni per effettuare il doppio colpo direttamente dalla capitale del Belpaese.