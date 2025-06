CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, SARRI ASPETTA NOVITÀ

Il calciomercato Lazio è in costruzione. Il tassello più importante era l’allenatore e il ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste ha risolto gran parte dei problemi organizzativi, a maggior ragione considerando il valzer delle panchine in corso.

L’arrivo del tecnico ex Napoli e Juventus però porta anche a richieste sul calciomercato che non possono essere sottovalutate poiché il gioco di Sarri impone l’acquisto e l’utilizzo di determinati calciatori per rendere al meglio.

Serve dunque rispetto alla rosa attuale l’innesto di una mezzala di qualità e ci sono due nomi in ballo ovvero Giovanni Fabbian e Jacopo Fazzini: quest’ultimo era vicino alla Lazio a gennaio, ma l’Empoli ha spinto per trattenerlo alla ricerca della salvezza.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, CINQUE POSSIBLI CESSIONI

Il calciomercato Lazio al tempo stesso vedrà anche parecchie cessioni. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, ci sono cinque nomi di calciatori che Sarri avrebbe etichetta come “cedibili” dato che non rientrano nei piani del tecnico.

Toma Basic per esempio era già in procinto di andarsene a gennaio, ma alla fine è rimasto salvo però rinviare solamente la propria cessione, molto probabilmente all’esterno. Si attendono offerte anche per Matteo Cancellieri, di ritorno dal prestito al Parma.

AddIi anche sulla fasce con Elseid Hysaj, in scadenza a giugno 2026, e Luca Pellegrini che dovranno trovarsi un’altra sistemazione. Infine, non ha convinto Loum Tchaouna: il 2003 francese infatti ha realizzato appena 1 gol in 24 presenze.