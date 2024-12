CALCIOMERCATO LAZIO NEWS: SI AVVICINA FAZZINI

Mosse importanti quelle che il calciomercato Lazio sta cercando di portare a termine: il pareggio contro l’Atalanta ha lasciato un po’ di amaro in bocca per come è arrivato e dopo un primo tempo sostanzialmente dominato, la classifica è ottima e dunque si può sognare, qualche innesto mirato a gennaio potrebbe realmente spostare un po’ più in alto l’asticella. Si guarda al centrocampo, soprattutto per il recente infortunio occorso a Matias Vecino: tra i nomi circolati il più caldo, come riporta anche Sky Sport, sarebbe quello di Jacopo Fazzini che sarebbe potuto finire al Napoli ma che in realtà si avvicinerebbe non poco alla Lazio.

Calciomercato Milan News/ Kolo Muani solo in prestito, ci sono due opzioni sulle fasce (29 dicembre 2024)

La formula sarebbe quella del prestito biennale: da qualche stagione è stata eliminata dal calciomercato ma non per gli Under 21, categoria nella quale il centrocampista dell’Empoli rientra. La Lazio punterebbe poi all’obbligo di riscatto intorno ai 15 milioni di euro, Fazzini è ancora giovane e ha margini di miglioramento, la società biancoceleste ha già dimostrato di saper coltivare il talento verde come già accaduto con Nicolò Rovella, che è stato aspettato con ottimi risultati. Tra le alternative per il centrocampo ci sono poi Michael Folorunsho e Cesare Casadei, ma per il momento Fazzini sembrerebbe il calciatore in pole position.

Calciomercato Inter News/ Castro bloccato per giugno, Arnautovic pedina per Ricci (29 dicembre 2024)

UNA STUZZICANTE ALTERNATIVA

Naturalmente, e lo abbiamo appena detto, il calciomercato Lazio contempla anche delle alternative a Fazzini e una di queste, al netto dei due nomi già citati, sarebbe Medon Berisha. Classe 2003, svizzero ma con nazionalità sportiva albanese, si era messo in grande evidenza nel 2022-2023: con la Primavera del Lecce aveva vinto un fantastico scudetto, risultando uno dei grandi trascinatori della squadra insieme al bomber Rares Burnete, e naturalmente era stato visionato da vicino da Marco Baroni che all’inizio della stagione lo aveva portato due volte in panchina. Berisha ha poi fatto il grande salto nella prima squadra salentina ma, anche a causa di qualche guaio fisico, ha messo insieme appena sei presenze: l’ipotesi dunque potrebbe essere quella di una cessione, anche temporanea, per metterlo nelle giuste condizioni.

Calciomercato Roma News/ Paredes-Arabia Saudita, si può fare. Hermoso da Mourinho? (29 dicembre 2024)

Il Lecce deve salvarsi e Marco Giampaolo potrebbe lasciare poco spazio ai giovani; nella Lazio invece Baroni ha dimostrato di saper valorizzare tutti, un esempio è Fisayo Dele-Bashiru che era fuori dalla lista per la Serie A ma ora è diventato determinante. Anche Medon Berisha potrebbe eventualmente avere minuti, considerando che i biancocelesti giocheranno ancora in Europa League e dunque Baroni potrebbe allargare ulteriormente il turnover; ipotesi da verificare, magari anche per giugno o con un acquisto sul calciomercato invernale per poi lasciare il centrocampista albanese al Lecce sino al termine della stagione.