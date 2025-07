Il calciomercato Lazio vede i biancocelesti a caccia di rinforzi in diversi reparti. Prima però le uscite per salvaguardare l'indice di liquidità.

Calciomercato Lazio, biancocelesti in difficoltà

Tutto il calciomercato Lazio è irrimediabilmente legato alla questione dell’indice di liquidità ed al momento la squadra ha il mercato bloccato, anche per chiudere parametri zero. Sarri non si aspettava di certo questa situazione al suo arrivo e si valutano alternative sul mercato, ma prima bisogna cedere e poi si può comprare.

Uno dei primi nomi in uscita è Floriani Mussolini, riscattato dopo l’esperienza alla Juve Stabia ma che ora potrebbe partire in caso di buone offerte. Il club biancoceleste lo valuta 4-5 milioni di euro ed è un profilo che ha mercato e in particolare c’è la Cremonese sulle sue tracce, dopo gli accostamenti al Pisa ed a qualche club di campionato spagnolo.

Da monitorare ancora la situazione di Rovella tra i candidati per l’Inter per il post Calhanoglu. La trattativa con il Galatasaray sembra avere ora una fase di stallo, le parti sono distanti e alla fine ci sono poche chance per questa trattativa, specialmente visto che la Lazio valuta il giocatore quasi 50 milioni di euro ed al momento la priorità nerazzurra è Ederson.

Calciomercato Lazio, Sarri ha le idee chiare su cosa serve

Il calciomercato Lazio è praticamente fermo e Sarri è ormai consapevole che prima di acquistare servono cessioni e ha aperto ad alcuni possibili addii. Sono stati fatti alcuni nomi, ma il tecnico biancoceleste ha tre priorità, vorrebbe un terzino mancino, un centrocampista centrale ed una punta e valuta alcune possibilità.

Per il ruolo di terzino sinistro la Lazio deve prima monetizzare con Nuno Tavares, apprezzato in Arabia e Premier, e poi proverà l’affondo per Fabiano Parisi, giocatore gradito a Sarri. Per il centrocampo è sfumato Fazzini e Frattesi appare un’opzione piuttosto irrealistica cosi è molto probabile che la Lazio andrà sul mercato estero, probabilmente quello nordico.

Infine per l’attacco si attendono offerte per almeno uno (se non entrambi) per Castellanos e Dia, giocatori che non sono nei progetti dell’allenatore e che potrebbe partire alla giusta cifra, in particolare il centravanti argentino. Per l’attacco piacciono Oyarzabal e Raspadori ma si cercano anche giocatori con caratteristiche simili a prezzi più economici visto che per entrambi servono oltre 30 milioni di euro.