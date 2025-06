CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, PAZZA IDEA ROVELLA

Il calciomercato Lazio vede uno scambio che avrebbe del clamoroso. Infatti si muoverebbe due dei centrocampisti italiani più richiesti sul mercato ovvero Nicolò Rovella dei biancocelesti e Davide Frattesi, in uscita dall’Inter.

Maurizio Sarri sta chiedendo da tempo una mezzala con qualità e gol nel sangue con Giovanni Fabbian e Jacopo Fazzini osservati speciali, ma ora si è aperta questa pista che farebbe felici entrambi per motivi differenti.

Infatti i biancocelesti accoglierebbero una mezzala capace di segnare con i tifosi biancocelesti che sperano di rivedere numeri in fase realizzativi per un centrocampista che non si vedono dai tempi di Sergej Milinkovic Savic.

L’Inter d’altro canto dovrebbe vendere Hakan Calhanoglu al Galatasaray oltre ad Asllani, che piace a Bologna e Torino. Così facendo mancherebbe un regista e il nome di Rovella, che già interessa ai nerazzurri, sarebbe perfetto.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, DALL’OLANDA IL NUOVO CENTROCAMPISTA

Il calciomercato Lazio cerca di rinforzare anche gli altri reparti. Il direttore sportivo Fabiani, secondo Il Messaggero, avrebbe individuato Sem Steijn come prossimo colpo a centrocampo, chiedendo anche informazioni.

Îl centrocampista del Twente, squadra olandese, ha disputato una stagione da 48 partite totali con 31 gol e 8 assist a referto, numeri che sembrano i classici di quei giocatori pronti al grande salto in uno dei migliori cinque campionati.

Classe 2001, cresciuto nelle giovanili del Venlo, si è successivamente trasferito all’Ado Den Haag dove ha giocato dal 2019 al 2022 prima di trasferirsi al Twente, squadra con cui ha partecipato a tutte le competizioni europee.

