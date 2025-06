Calciomercato Lazio News: il difensore piace parecchio in Premier League mentre l'ex Parma potrebbe restare in Serie A al Genoa (28 giugno 2025)

CALCIOMERCATO LAZIO, GILA PUÒ PARTIRE

Il calciomercato Lazio sta affrontando un periodo molto complicato a livello economico. L’indice di liquidità sta complicando parecchio la situazione in casa biancoceleste con Maurizio Sarri nervoso per la poca chiarezza avuta a riguardo.

Di fatto ora il mercato in entrata della Lazio è bloccato dunque non ci saranno acquisti fino a quando non verranno effettuate cessioni. La prima della lista per fattibilità è quella di Tchaouna al Burnley per una cifra pari a 14 milioni di euro.

Ci potrebbero successivamente essere due sacrifici ovvero Rovella e Gila. Il primo è sempre osservato speciale dell’Inter di Chivu mentre il secondo è seguito dal Bournemouth, pronto a fare l’offerta definitiva per lo spagnolo.

CALCIOMERCATO LAZIO, CORSA A TRE PER CANCELLIERI

Il calciomercato Lazio non si ferma ai nomi grossi, ma proverà anche a piazzare i vari esuberi che da anni girano in prestito. Uno di questo è Cancellieri che ha passato l’ultima stagione al Parma, salvo poi tornare a Formello.

I biancocelesti vorrebbero stavolta mandarlo via in maniera definitiva e su di lui si è fatto avanti il Genoa, alla ricerca di informazioni per capire come muoversi e quanto offrire per assicurarsi l’esterno offensivo classe 2002.

Il Grifone non è però l’unica società interessata a Cancellieri. Infatti alla corsa ci sarebbero anche Cagliari e Torino, entrambe interessate ad aggiungere al proprio reparto offensivo la velocità e l’estro dell’attaccante, sfruttando la situazione in casa Lazio per abbassarne il prezzo.