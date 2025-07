CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, GUENDOUZI RESTA

Il Calciomercato Lazio è ancora alle prese con i problemi finanziari dovuto all’indice di liquidità. Questo porta il club a non potersi muovere nel mercato in entrata, ma solo in quello in uscita dove diversi elementi sono finiti sul taccuino di altri club.

Tra questi c’è anche Guendouzi, centrocampista tuttofare che si è contraddistinto come uno dei migliori la scorsa stagione. Il suo futuro alla Lazio era già stato in bilico ai tempi di Tudor mentre con Sarri ha sempre avuto un ottimo rapporto.

Proprio questo fattore ha aumentato di parecchio le possibilità che l’ex Arsenal e Marsiglia rimanga alla Lazio, mettendo le basi per la seconda parentesi capitolina di Maurizio Sarri, chiamato sin da subito agli straordinari dalla dirigenza.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, ROMAGNOLI: NO A TRE CLUB

Il Calciomercato Lazio continua a preferire il mantenimento della rosa attuale piuttosto che cedere e acquistare altrove. Oltre a Guendouzi, infatti, anche la coppa difensiva Mario Gila e Romagnoli potrebbero restare.

Secondo il Corriere dello Sport, lo spagnolo è un elemento chiave della Lazio e la società lo a già comunicato a Alejandro Camano, agente del giocatore. Discorso molto simile anche per quello che riguarda Alessio Romagnoli.

Il capitano dei biancocelesti è finito nella lista dei desideri di alcuni club come Bournemouth, Brighton e Como, ma la Lazio ha fatto capire che le qualità tecnico-tattiche e da leader dell’ex Milan sono imprescindibili.