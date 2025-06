Il calciomercato Lazio potrebbe essere costretto a cedere Mattéo Guendouzi e con lui anche altri big come Castellanos, Gila e Rovella

Calciomercato Lazio News: le possibili cessioni per riaprire il mercato

La situazione dei biancocelesti in questa fase della stagione è molto complicata, infatti la squadra di Claudio Lotito ha subito il blocco del mercato in entrata per questa sessione di mercato per non aver rispettato alcuni paletti per quanto riguarda le spese fatte dalla società negli anni passati. Il calciomercato Lazio quindi o manterrà intatta la rosa senza poter effettuare alcun acquisto o dovrà cedere giocatori per una cifra intorno ai 90 milioni per poi poter operare sul mercato per sostituirli e per rinforzare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri che ha comunque deciso di rimanere.

Due tra i giocatori che hanno più mercato sono Valentin Castellanos, l’attaccante titolare dei biancocelesti, e Mario Gila, uno dei due difensori delle ultime due stagioni, l’argentino è valutato intorno ai 40 milioni, anche per la spesa maggiore in fase di acquisto e interessa a club inglesi di Premier League e ad altri ne La Liga le cui possibilità finanziarie però sono minori. Il difensore spagnolo invece ha estimatori principalmente in Inghilterra dove è apprezzato per la sua rapidità e capacità di impostare il gioco, sempre più una prerogativa dei giocatori in quel ruolo.

Calciomercato Lazio News: Mattéo Guendouzi il primo dei sacrificati

Il calciomercato Lazio però dovrebbe concentrarsi principalmente in centrocampo visto che in quella zona di campo sono state ricevute le prime offerte per giocatori della rosa e che occupano un ruolo molto importante, quello che sembra essere più vicino alla cessione è il ventiseienne francese Mattéo Guendouzi che potrebbe fare ritorno in Premier League. Sulle sue tracce infatti sembra esserci il Sunderland neopromosso che è pronto ad offrire 30 milioni per aggiungerlo al suo centrocampo insieme al neo acquisto Diarra in arrivo dallo Strasburgo.

Il secondo giocatore è invece Nicolò Rovella che sembra interessare all’Inter in caso di cessione di Calhanoglu, l’ex Juventus è uno dei pochi profili che potrebbe inserirsi perfettamente nella nuova strategia societaria dei nerazzurri che non hanno intenzione di spendere più di 30 milioni per i nuovi acquisti. Sarri vorrebbe trattenere il ragazzo classe 2001 e Lotito vorrebbe arrivare ad un’offerta più importante ma la necessità di cedere potrebbe portare la Lazio a prendere in considerazione l’offerta nerazzurra e magari anche accettarla.