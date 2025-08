Calciomercato Lazio news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. L'Olympiakos cerca Cancellieri 2 agosto 2025

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, OLYMPIAKOS SEMPRE SU CANCELLIERI

Il calciomercato della Lazio continua ad essere il meno movimentato tra le squadre che giocano in Serie A. Il blocco imposto dal Covisoc non è ancora venuto meno ed il tecnico Maurizio Sarri sta provando a lavorare con l’intento di organizzare una squadra che possa competere nelle competizioni che dovrà affrontare nel corso della nuova stagione.

Per questa ragione i biancocelesti stanno valutando bene quali giocatori lasciar partire, poichè non ritenuti indispensabili o perchè la loro cessione farebbe comodo a livello economico per sbloccare il mercato, così come si sta ragionando su quali elementi trattenere, considerando pure la difficoltà nel doverli poi rimpiazzare in qualche modo.

Chi potrebbe salutare Formello se si tiene conto delle indiscrezioni emerse nel corso delle ultime settimane è Matteo Cancellieri, attaccante reduce dall’esperienza vissuta in prestito con il Parma. Il romano ha concluso l’annata calcistica ottenendo la salvezza con il Parma del tecnico interista Chivu riuscendo anche a siglare tre reti in ventisette presenze in Serie A.

Il ventitreenne sarebbe finito nel mirino dell’Olympiacos, squadra che affronta regolarmente le competizioni europee. I greci sembravano però aver virato su altri profili essendosi aggiudicati il brasiliano Gabriel Strefezza dal Como ma i rumors rivelano ben altro. I biancorossi sarebbero infatti ancora interessati ad accaparrarsi pure Cancellieri sebbene ci sia sempre da convincere lo stesso calciatore. La preferenza dell’ala sarebbe quella di proseguire la carriera in Italia, dove è stato accostato sia al Torino che al Cagliari.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, NOVITA’ SU ROVELLA E GUENDOUZI

Intanto sembrano essere sempre più certi di rimanere alla Lazio anche in questa finestra di calciomercato estivo due calciatori molto chiacchierati fino a qualche settimana fa. Stiamo parlando di Nicolò Rovella e Mattéo Guendouzi, entrambi pedine fondamentali per il centrocampo laziale nella scorsa stagione. Sia sull’italiano che sul francese pendeva appunto una clausola rescissoria da 50 milioni di euro valida per le squadre militano all’estero che però sarebbe scaduta lo scorso 31 luglio.

A questo punto il patron Lotito ed i suoi collaboratori possono fissare dei prezzi ben più elevati per i cartellini dei due mediani, al momento ritenuti indispensabili per la costruzione del nuovo undici iniziale della nuova annata calcistica. Nel corso del prossimo anno solare poi ci sarà inoltre modo di discutere dei rinnovi di contratto, ora in scadenza a giugno del 2028. L’Aston Villa ed il Newcastle avevano messo gli occhi su Guendouzi mentre Rovella piaceva parecchio all’Inter.