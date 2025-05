CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, VIEIRA E KLOSE TRA I PAPABILI

Il calciomercato Lazio sarà senza ombra di dubbio condizionato anche dalla scelta dell’allenatore per la prossima stagione visti i rumors riguardanti l’addio di Marco Baroni. Il tecnico italiano ha mancato all’ultima giornata la qualificazione alle Coppe Europee lasciando che la Fiorentina si qualificasse alla Conference League per colpa dello svantaggio maturato negli scontri diretti durante la stagione e adesso la sua permanenza in panchina è in discussione a giudicare dalle indiscrezioni emerse di recente.

ll patron Claudio Lotito starebbe valutando insieme con i suoi dirigenti se proseguire o meno il percorso intrapreso con l’ex allenatore dell’Hellas Verona ed i nomi per rimpiazzarlo non mancano di certo, a cominciare dal possibile ritorno di Sergio Conceiçao. Il tecnico del Milan potrebbe esser presto esonerato dai rossoneri ed i biancocelesti sarebbero interessati a tesserarlo di nuovo avendolo già apprezzato da calciatore, essendo il portoghese uno degli elementi che hanno vinto lo Scudetto 1999/2000.

Un’altra suggestione del calciomercato Lazio potrebbe essere rappresentata dal ritorno di Maurizio Sarri, accostato tuttavia anche ai cugini della Roma per il post Ranieri. Un profilo che potrebbe infine superare la concorrenza dei colleghi già citati è poi quello di Patrick Vieira, reduce da una stagione entusiasmante alla guida del Genoa. Il francese ha saputo risollevare le sorti dei rossoblu dopo una partenza molto complicata agli ordini di mister Alberto Gilardino, attirando su di sè l’attenzione di alcune società come appunto quella laziale.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, RINNOVI MANCATI E RICONFERME

La mancata qualificazione alle coppe europee è un aspetto fondamentale da tenere in considerazione per il calciomercato Lazio. Il capitano Alessio Romagnoli potrebbe infatti non trovare l’intesa per il rinnovo del contratto e lo stesso discorso vale pure per Adam Marusic, con il trentaduenne serbo che dovrebbe discutere il suo futuro dopo gli impegni con le Nazionali. Il veterano Pedro potrebbe invece restare a Formello un altro anno se raggiungerà l’intesa economica con il club.

Un giovane che non rimarrà in Italia è Arijon Ibrahimović, destinato al rientro al Bayern Monaco dato che la Lazio non lo riscatterà a fine mese. Ci sono invece altri due profili che dovrebbero venire riconfermati per l’organico della Lazio del prossimo futuro. Sia il ventunenne danese Oliver Provstgaard che il ventenne franco marocchino Reda Belahyane avrebbero convinto l’ambiente per puntare su di loro anche nella stagione 2025/2026.