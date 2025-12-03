Il calciomercato Lazio valuta uno scambio tra Tijjani Noslin e Ivan Ilic mentre aspetta l'arrivo di Lorenzo Insigne

Calciomercato Lazio News: Lorenzo Insigne il primo regalo a Sarri

La squadra biancoceleste quando siamo quasi arrivati alla fine della prima metà del campionato sta riuscendo a rimanere in scia delle squadre che si contendono un posto in Europa nella prossima stagione, nonostante l’assenza di trasferimenti in estate e un malumore diffuso tra i giocatori.

Diretta/ Casertana Atalanta U23 (risultato 0-0) streaming video tv: ci prova Vano! (Serie C, 3 dicembre 2025)

Nella sessione invernale però il calciomercato Lazio tornerà operativo e potrà così risolvere i problemi che Maurizio Sarri ha evidenziato in questa prima parte di anno e che hanno impedito al tecnico toscano di essere lì a lottare con le migliori squadre di quest’anno.

Il primo giocatore che sarà aggiunto alla rosa della Lazio sarà Lorenzo Insigne che da diverso tempo è collegato ai biancocelesti e che Sarri ha esplicitamente richiesto come alternativa a Zaccagni e come giocatore di sua grande fiducia, l’operazione si concluderà senza problemi vista la situazione contrattuale dell’ex Napoli.

Diretta Dolomiti Bellunesi Inter U23/ Streaming video tv: nerazzurri in trasferta (Serie C, 3 dicembre 2025)

Infatti il calciatore è svincolato da quando quest’estate ha deciso di rescindere il suo contratto con il Toronto FC, senza però riuscire a trovare una nuova sistemazione immediata, per il blocco del mercato della squadra della capitale.

Calciomercato Lazio News: Tijjani Noslin e Ivan Ilic destini incrociati

L’arrivo di Insigne impone al calciomercato Lazio di trovare una nuova sistemazione per il giocatore che in questo momento occupa il suo ruolo nella rosa biancoceleste, ovvero Tijjani Noslin, l’esterno olandese infatti non è fin qui stato preso in grande considerazione da Sarri che se ne priverebbe senza troppi problemi.

DIRETTA/ Napoli Cagliari (risultato 0-0) video streaming tv: Conte con Lucca! (Coppa Italia, 3 dicembre 2025)

Sull’ex Verona c’è l’interesse del suo più grande ammiratore della Serie A, l’allenatore del Torino Marco Baroni che lo aveva portato a Roma dopo averlo allenato in gialloblù, i granata infatti sarebbero pronto ad acquistarlo per sopperire ai propri problemi in fase realizzativa.

La cessione di Noslin però non porterebbe soldi nelle casse della Lazio visto che l’olandese farebbe parte di uno scambio con un calciatore stimato da Sarri ma che con Baroni sta trovando poco spazio, il centrocampista serbo Ivan Ilic che già in estate era stato vicino all’addio dal Torino.

Il calciatore andrebbe a dare più alternativa al centrocampo biancoceleste, dando anche la possibilità di modificare il modulo utilizzato, il serbo potrebbe essere infatti un sostituto di Rovella davanti alla difesa ma anche una mezzala di quantità più che qualità al posto di Dele-Bashiru o Guendouzi.