Calciomercato Lazio News/ Il dopo Felipe Anderson? Da Rafa Silva a Cambiaghi (26 gennaio 2024)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, REBUS FELIPE ANDERSON

Il calciomercato Lazio passa tanto dalla situazione Felipe Anderson. Arrivato in biancoceleste nel 2013 dal Santos, il brasiliano ha vissuto grandi stagioni nella Capitale per poi andare al West Ham. Il calciatore è tornato a Roma nel 2021, accolto e acclamato a gran voce dal suo popolo. Col passare del tempo l’effetto nostalgia è passato e qualche critica sull’ex Porto è stata fatta, in particolar modo per la sua apparente poca sicurezza circa il rinnovo.

Ciro Immobile evita il processo per l'incidente a Roma/ Accordo con l'autista del tram: denunce ritirate

Infatti Felipe Anderson va in scadenza a giugno 2024 e non è ancora dato sapere quale scelta ha preso il 30enne. A parlare di questo rebus di mercato sono stati due esperti di mercato come Matteo Moretto e Fabrizio Romano sul canale Twitch di SOSFantacalcio: “La Juventus – spiega Moretto – resta molto attenta e sta continuando a lavorare su Felipe Anderson. Il suo rinnovo è assolutamente bloccato. La Juventus c’è da ormai fine novembre/inizio dicembre. I dialoghi continuano, dall’inizio di febbraio i bianconeri proveranno a strappare la firma del brasiliano in vista di giugno. Continuo a trasmettere ottimismo da questo punto di vista”. Parole di fatto confermate anche dal collega Fabrizio Romano.

Diretta/ Inter Lazio (risultato finale 3-0): la chiude Frattesi! (Supercoppa, oggi 19 gennaio 2024)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, I SOSTITUI DEL PIPE

Il calciomercato Lazio si sta adoperando per il dopo Felipe Anderson. Come spiegato, il futuro del campione olimpico 2016 non sembra andare nella stessa direzione dei biancocelesti. Le strade si potrebbe separare un’altra volta, chiudendo verosimilmente in maniera definitiva l’esperienza di Felipe Anderson alla Lazio una volta per tutte. La Lazio di Maurizio Sarri però deve andare avanti e dunque sta sondando il terreno per l’eventuale sostituto del Pipe.

Il profilo più esperto arriva dal Portogallo e stiamo parlando di Rafa Silva del Benfica. Così come Felipe Anderson, anche lui è in scadenza a giugno e le Aquile vorrebbero approfittarne. La squadra lusitana però non sembra disperarsi all’idea di perderlo a zero a fine contratto e dunque ha chiesto 8 milioni per farlo partire subito. La Lazio ci pensa su visto che tale cifra per anticipare di soli sei mesi l’operazione sembrerebbe una mossa avventata. L’alternativa costa di più, ma ha già più senso ovvero Nicolò Cambiaghi. Secondo Il Messaggero, il giocatore dell’Empoli ma di proprietà dell’Atalanta è l’obiettivo di calciomercato numero uno della Lazio che sarebbe disposti ad investire 11 milioni per il classe 2000.

Probabili formazioni Inter Lazio/ Quote: ancora parecchi dubbi! (Supercoppa, 19 gennaio 2024)

© RIPRODUZIONE RISERVATA