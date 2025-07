CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, I ROSSONERI SU CASTELLANOS

Il calciomercato Lazio continua ad essere bloccato in entrata nonostante sia ufficialmente cominciato il ritiro prestagionale. Il patron Claudio Lotito, come di consueto se si guarda a quanto accaduto durante tutto l’arco della sua gestione, non sembra ancora minimamente intenzionato a mettere mano al portafogli così che la società possa rientrare nei parametri stabiliti dal regolamento aspettando invece di monetizzare dalle cessioni.

In questo senso potrebbe far comodo ai biancocelesti l’interesse manifestato dal Flamengo nei confronti del Taty Castellanos. Sotto contratto fino al giugno del 2028, l’argentino si è rivelato essere un elemento importante per l’organico dei laziali siglando quattordici reti e fornendo pure otto assist vincenti ai suoi compagni in addirittura quaranta presenze totali distribuite tra Serie A ed Europa League.

Proprio grazie alle sue prestazioni il ventiseienne avrebbe attirato l’attenzione dei rossoneri, tornati subito protagonisti nel Brasileirao dopo aver disputato un discreto Mondiale per Club 2025 essendo stati eliminati agli ottavi di finale dagli europei del Bayern Monaco. Nella rosa dei brasiliani sono inoltre è già presente un connazionale di Castellanos, ovvero il portiere Agustìn Rossi, e non sarebbe certo una novità vedere un altro calciatore della Seleccion giocare nel campionato verdeoro.

Secondo le ultime indiscrezioni, il Mengao si sarebbe già accordato con lo stesso Castellanos ed il suo entourage in merito al contratto da firmare ma il calciomercato Lazio potrebbe non essere d’accordo. Le voci di corridoio rivelano appunto che l’intenzione dei biancocelesti sarebbe quella di trattenere il classe 1998 per puntare ancora su di lui e diventare il centravanti della squadra di mister Maurizio Sarri. Staremo dunque a vedere se il Flamengo presenterà o meno un’offerta concreta e se questa verrà accettata o respinta al mittente.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, UFFICIALE: FLORIANI MUSSOLINI ALLA CREMONESE

Il calciomercato Lazio nelle scorse ore ha completato quella che sembrava appunto essere un’operazione in via di definizione con la cessione di Romano Floriani Mussolini alla Cremonese. Il terzino destro, capace di giocare anche da tornante più avanzato e pure sulla corsia opposta con lo stesso compito, si è trasferito in Lombardia per giocare con la squadra neo promossa in Serie A firmando un contratto valido fino al 30 giugno del 2026.

Il ventiduenne passa dunque ai grigiorossi con la formula del prestito con diritto di riscatto, come confermato anche tramite il comunicato ufficiale pubblicato sul sito delle Tigri e pure su quelle delle Aquile. Contrariamente a quanto ci si aspettava, la Lazio e la Cremonese non hanno inserito una clausola di riacquisto a favore dei biancocelesti. Per Floriani Mussolini si tratta della prima esperienza nel massimo campionato avendo giocato lo scorso anno in B con la Juve Stabia.