CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, INTERESSE ROSSONERO PER ROVELLA

Il calciomercato Lazio sta prendendo corpo con l’imminente arrivo di Maurizio Sarri. Il tecnico sta infatti tornando a sedersi sulla panchina dei biancocelesti dopo le dimissioni dello scorso anno ed è già stato annunciato in maniera ufficiale dalla società sul proprio sito web e tramite i social network. Adesso si attende la prima conferenza stampa del toscano per cominciare a capire se ci sono giocatori destinati a non rimanere a Formello così come quali elementi potrebbero invece fare al caso dei capitolini.

C’è però un calciatore molto chiacchierato in questi primi giorni di giugno e che potrebe lasciare la Capitale, ovvero Nicolò Rovella. Il centrocampista originario di Segrate è in prestito dalla Juventus, con cui ha un contratto fino a giugno del 2026, e sarebbe finito nel mirino del Milan, pronto ad aggiudicarselo per sistemarsi in quella zona del campo con la partenza di Reijnders in direzione Manchester City. Il profilo di Rovella, secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, sarebbe tuttavia soltanto un’alternativa al vero obiettivo dei lombardi individuato in Samuele Ricci del Torino.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, TORRE E COPPOLA NEL MIRINO

Detto di chi potrebbe salutare a breve poichè cercato da altri club importanti, il calciomercato Lazio riguarda però anche eventuali nuovi innesti e ci sono due elementi in particolare che sarebbero utili alla formazione di mister Sarri. Il primo di questi è Pablo Torre Carral, centrocampista del Barcellona con cui sarebbero già stati avviati i contatti per portarlo nella Capitale. Stando alla redazione de Lalaziosiamonoi.it, per il ventiduenne Torre potrebbero essere sufficienti sei milioni di euro al fine di convincere i blaugrana a liberarsene con un anno di anticipo rispetto alla scedenza dell’attuale contratto.

Lo spagnolo ha in ogni caso segnato quattro reti e fornito tre assist nelle quattordici volte in cui è stato impiegato sul terreno di gioco. Riguardo al reparto arretrato il nome che piace alla Lazio è quello di Diego Coppola, ventunenne italiano con anche cittadinanza olandese di proprietà dell’Hellas Verona. Nella circostanza i biancocelesti dovranno in ogni caso fare i conti con la concorrenza rappresentata dalla Juventus e l’interesse per Coppola, che arriva dalla salvezza ottenuta con gli scaligeri segnando due reti in trentaquattro partite di Serie A, si colloca nell’ottica di sostituire Mario Gila. Il ventisettenne spagnolo potrebbe essere acquistato dal Paris Saint-Germain e pure il Milan gli avrebbe messo gli occhi addosso.