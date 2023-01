CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Il patron Lotito chiude alla possibilità di nuovi innesti

Calciomercato Lazio news, l’analisi del patron Claudio Lotito

Il calciomercato della Lazio è bloccato dalle mancate partenze ma il numero uno biancoceleste Claudio Lotito sembra tutt’altro che preoccupato. Secondo quanto rivelato da Il Messaggero, il patron laziale al riguardo avrebbe dichiarato: “Bisogna preservare l’equilibrio di questo spogliatoio unito e compatto. Dopo tutta una serie di attente valutazioni, abbiamo deciso che non c’è bisogno di intervenire in questa sessione di gennaio. E non è un discorso economico, non c’è nessun problema, ma abbiamo un gruppo forte e competitivo in ogni settore di campo. Come vi avevo detto, Luis Alberto sta dimostrando di essere un campione, la squadra sta giocando benissimo davanti anche con Felipe Anderson. E Immobile è già tornato. Hysaj sta bene e ha fornito grandi prestazioni, come ci aspettavamo”.

Calciomercato Lazio news, niente da fare per Luca Pellegrini

L’arrivo di un nuovo terzino sinistro sembra rimandato almeno alla prossima finestra di calciomercato per la Lazio. Stando alle parole del presidente Lotito, le prestazioni di Hysaj hanno soddisfatto tutta la società che non dovrebbe dunque cercare di aggiudicarsi Luca Pellegrini in tempi brevi. L’esterno italiano della Juventus continuerà dunque la stagione in prestito ai tedeschi dell’Eintracht Francoforte e ricordiamo che i capitolini non sono riusciti a piazzare l’algerino Mohamed Fares, dato in partenza ma appena rientrato da un lungo stop dovuto ad un brutto infortunio ad un ginocchio.

Calciomercato Lazio news, PSG su Zaccagni ma forse per l’estate

Nella giornata di ieri era emersa l’indiscrezione di calciomercato riguardante l’interesse del Paris Saint-Germain nei confronti di un giocatore che sta facendo molto bene quest’anno con la Lazio, ovvero Mattia Zaccagni. In conferenza stampa il tecnico Maurizio Sarri di lui ha detto: “Non so se devo essere soddisfatto io o deve essere incazzato lui per non aver fatto questo negli anni precedenti. Io quando lo vedevo prima ho sempre avuto questa sensazione”. In ogni caso l’eventuale addio di Zaccagni in direzione Tour Eiffel potrebbe avvenire non prima dell’estate: ora i biancocelesti non hanno interesse a chiudere rapidamente un affare di questo tipo mentre da giugno avrebbero invece più margine di manovra anche per trovare un sostituto adeguato.

