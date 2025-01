Calciomercato Lazio News, il punto su Casadei

Oggi il tecnico Marco Baroni ha parlato del calciomercato Lazio: “Siamo un po’ corti, la società sa cosa ci serve. Casadei? Non faccio nomi”. Una smentita che sa di richiesta quella di Baroni verso il giovane del Chelsea Cesare Casadei.

Il giovane ravennate, cresciuto nelle giovanili dell’Inter, è passato al Chelsea nell’estate del 2022 per 15 milioni di euro circa più 5 di bonus. In Inghilterra tuttavia Casadei nonostante abbia fatto vedere ottime qualità non è mai riuscito a farsi spazio, complici le affollate gerarchie dei blues. Dopo i prestiti al Reading e al Leicester il centrocampista ha trovato poco spazio nella mediana dei londinesi, e il Chelsea sarebbe ora pronto a privarsi del centrocampista italiano. La Lazio avrebbe messo sul piatto 12 milioni di euro più un 10% sulla futura rivendita, ma la presenza del Torino sul giocatore sta complicando la trattativa.

Calciomercato Lazio News, duello con il Torino

Infatti nonostante l’offerta del calciomercato Lazio sia considerata importante, il Chelsea non ha ancora dato una risposta definitiva. Il club londinese sta valutando attentamente tutte le opzioni, considerando anche l’interesse di altre squadre europee. Secondo Alfredo Pedullà, Casadei avrebbe espresso una preferenza verso un club, e in virtù della loro offerta i biancocelesti sarebbero ad oggi in pole position.

La situazione del calciomercato Lazio è ulteriormente complicata dal fatto che il Torino non ha ancora abbandonato la pista che porta a Casadei. Sempre secondo Pedullà, i granata non avevano definito l’accordo con il Chelsea lunedì sera, ma rimangono in corsa per il centrocampista. Rimane da capire se, dopo l’offerta della Lazio, anche i granata effettueranno un rilancio, lanciandosi in una pericolosa asta per accaparrarsi il centrocampista classe 2003. In attesa di sviluppi, la dirigenza biancoceleste rimane vigile, pronta a cogliere l’opportunità di portare a Roma un giovane talento italiano con ampi margini di crescita. La decisione finale spetta ora al Chelsea e al giocatore stesso, con la Lazio che spera di poter annunciare presto l’acquisto di Casadei, battendo la concorrenza del Torino e di altri club interessati.

