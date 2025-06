Calciomercato Lazio News: Nikita Krivtsov porta gol a centrocampo

Con il cambio di allenatore e il passaggio da Marco Baroni a Maurizio Sarri cambiano i piani del calciomercato Lazio per via del diverso modo di interpretare il gioco dei due tecnici, le richieste fatte dall’allenatore toscano infatti differiscono per ruoli o caratteristiche da quelle del nuovo tecnico del Torino obbligando la dirigenza a sondare altre piste. Con il nuovo modulo ad esempio la necessità di aggiungere un ulteriore attaccante non è più così impellente mentre lo è di più quella di inserire in rosa almeno un centrocampista, se non due con il possibile rientro di Cataldi.

In mezzo al campo Sarri vuole un giocatore tecnico e con propensione offensiva, quello che era Luis Alberto negli anni passati, sicuramente i titolari saranno Guendouzi e Rovella a meno di una clamorosa cessione e insieme a loro potrebbe operare Belahyane o Dele-Bashiru che però non rispondono alle esigenze del tecnico. L’obiettivo di Fabbiani in questi giorni sembrerebbe essere Nikita Krivtsov, centrocampista russo classe 2002 che veste la maglia del Krasnodar, in questa stagione ha realizzato 5 gol e 1 assist in 27 partite e avrebbe un costo intorno ai 5 milioni.

Calciomercato Lazio News: Giacomo Raspadori la richiesta di Sarri

Nonostante i titolari in attacco sembrerebbero ben definiti, Zaccagni, Castellanos e Isaksen, e per ognuno di questi ci sia a disposizione un sostituto, Noslin, Dia e Tchaouna, il tecnico ha chiesto al calciomercato Lazio un giocatore che possa avere il ruolo di jolly in tutto l’attacco biancoceleste. Il profilo identificato come perfetto per rispondere a questa necessità è Giacomo Raspadori, che dopo una prima metà di stagione poco preso in considerazione verso la fine del campionato ha avuto un ruolo fondamentale, il Napoli però per cedere il giocatore chiede 20 milioni, che i biancocelesti difficilmente spenderanno.

Un’altra situazione che potrebbe vivere un grosso cambiamento è quella di Ivan Provedel e Christos Mandas, sotto la guida di Tudor e Baroni il portiere italiano ha perso il suo posto da titolare, complici anche delle prestazioni decisamente non all’altezza che in due anni lo hanno fatto passare dal miglior portiere del campionato ad un panchinaro. La società vorrebbe la sua cessione che però è difficile per l’ingaggio elevato, con il ritorno di Sarri però potrebbe tornare ad occupare il suo posto in difesa della porta biancoceleste e magari tornare ai livelli mostrati due anni fa.